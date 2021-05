TrenDevice Weeks: la tecnologia a prova di convenienza. Offerte speciali su tutti i Ricondizionati per sostenere l’inclusione digitale

TrenDevice, con la campagna TrenDevice Weeks, sostiene l’inclusione digitale contribuendo a rendere accessibile e conveniente la tecnologia con offerte speciali su tutto il catalogo e donando parte del ricavato al progetto Digitali e Uguali.

TrenDevice sa bene quanto sia importante per il lavoro, lo studio e il tempo libero avere gli strumenti giusti per crescere culturalmente e realizzarsi professionalmente. Per questo motivo l’intero catalogo di Ricondizionati è stato scontato con offerte fino al -40% su iPhone, Mac, iPad e molto altro ancora. Approfittatene fin da subito per risparmiare sul dispositivo che avete sempre desiderato e che vi è utile per i vostri progetti di vita.

Qualche esempio? Partiamo dai Best Seller TrenDevice come iPhone 12 in offerta da 669,90€, iPhone X a partire da soli 269,90€, iPhone Xr e iPhone 8 a partire rispettivamente da 309,90€ e 189,90€. Il risparmio è anche su iPhone Xs e iPhone 11 in offerta rispettivamente da 339,90€ e da 519,90€.

Le offerte delle TrenDevice Weeks sono anche sui Mac come ad esempio i MacBook Pro 13” Retina Ricondizionati in offerta da 649,90€, MacBook Pro 15″ Retina Ricondizionati da soli 999,90€ e iMac 21,5” Retina 4K Ricondizionati da 999,90€. Occasioni anche su iPad Pro 11” da 639,90€, iPad Pro 12,9” da 539,90€ e iPad mini 5 a partire da 539,90€.

Secondo una ricerca ISTAT, il 30% delle famiglie italiane non ha un computer in casa. Le TrenDevice Weeks hanno quindi l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione digitale grazie ad un’iniziativa per il sociale: parte del ricavato della promozione verrà donato a Digitali e Uguali, un progetto di raccolta fondi per donare agli studenti i computer di cui hanno bisogno per crescere nella società attuale, contribuendo a superare il ritardo sulla digitalizzazione in Italia.

L’obiettivo del progetto è fare in modo che ogni bambina e bambino in Italia abbia un computer per poter essere al passo nell’era digitale. I fondi raccolti sono destinati all’acquisto di computer che tramite le scuole arrivano alle famiglie di tutto il territorio nazionale.

Come potete essere d’aiuto? Acquistando un Ricondizionato durante le TrenDevice Weeks contribuite anche voi al progetto, perché parte del ricavato verrà donato alla raccolta fondi di Digitali e Uguali.

La promozione è valida anche presso lo store fisico TrenDevice. Si trova a Milano nella centralissima via Bernardino Luini, a due passi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. In Store è possibile visionare, in totale sicurezza, l’intera gamma di prodotti ricondizionati trattati dall’azienda: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Non solo: potrete vendere il vostro usato con il servizio di instant buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. E per chi è già cliente, il TrenDevice Store è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza. Scopri di più in questa pagina.

Desiderate acquistare un iPhone a rate? TrenDevice ha introdotto la possibilità di pagare i Ricondizionati tramite finanziamento, scegliendo in fase di check out il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Oney, senza commissioni.

Assieme al dispositivo Ricondizionato, potete acquistare TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 80.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.