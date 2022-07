Le offerte di Luglio di Dyson su aspirapolvere, purificatori

Nuove offerte su tantissimi prodotti Dyson; questa volta chi vuole beneficiare degli sconti avrà tempo anche fino a tutto il mese di luglio ma attenzione alle richieste degli utenti, alcuni prodotti potrebbero esaurirsi in fretta. Ecco tutte le offerte sui prodotti del brand direttamente dal negozio online del produttore.

Chi volesse dotarsi di uno strumento per le pulizie domestiche potrà contare su un’offerta interessante per l’aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute, che adesso trovate con la nuova spazzola Motorbar e con Docking Station inclusa sempre al prezzo originale di 499 €. L’offerta termina il 24 luglio ed è raggiungibile a questo indirizzo.

Ancora in offerta l’aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute, tra le più potenti, che viene proposta adesso con 9 accessori inclusi; tra cui la Mini turbo spazzola anti-groviglio. L’offerta degli accessori aggiuntivi allo stesso prezzo originale di 749 € è valida fino al 30 luglio ed è raggiungibile direttamente a questo indirizzo.

Fino all 22 luglio, invece, potrete acquistare l’spirapolvere Senza Filo Dyson V8 Extra con la nuova spazzola Motorbar, che pulisce a fondo tutte le superfici, districa automaticamente peli e capelli dal rullo della spazzola. Ora al prezzo speciale di 319 € direttamente a questo link.

Ancora, in offerta il deumidificatore Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact, che rinfresca e cattura il 99,95% delle particelle inquinanti ultrafini. Ora al prezzo speciale di 599 €. Risparmia 100€ dal prezzo iniziale di 699€, cliccando direttamente qui.

Ultimo, non per importanza, in offerta c’è pure il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Autoreact, che adesso può essere acquistato a 549€. Si tratta di un prezioso strumento che cattura polvere, allergeni e odori. Il purificatore d’aria che rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Potete acquistarlo fino al 16 luglio prossimo al prezzo in offerta, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool che rinfresca a rimuove il 99,95% delle particelle microscopiche nell’aria fino a 0,1 micron ora si trova al prezzo speciale di 329€. La promo sarà valida dall’11 al 14 luglio ed è raggiungibile a questo indirizzo.

Se volete una lampada innovativa, Dyson Solarcycle Morph si adatta in modo intelligente alla luce del giorno locale, alla propria età e ai compiti da svolgere la trovate direttamente a questo link.

Anche la lampada da tavolo Dyson Solarcycle Morph (nero/ottone), che si adatta in modo intelligente alla luce del giorno locale, all’età e ai compiti da svolgere, con la testa ottica rotante per diverse modalità di illuminazione. è disponibile in offerta a 549 euro fino al 31 luglio. Potete acquistarla a questo indirizzo.

La prima offerta per la cura personale è quella che si registra sull’asciugacapelli Dyson Supersonic Edizione speciale rossa, che viene proposta con un box dal valore di 60€ inclusa contenete 5 accessori per lo styling, incluso il nuovo accessorio per il finish. Controllo intelligente del calore. Clicca qui per acquistare.

La piastra per capelli Dyson Corrale Edizione speciale rossa, l’unica piastra con lamine flessibili in lega di rame che si adattano per abbracciare i capelli si acquista invece in offerta fino al 22 luglio direttamente a questo indirizzo.