Microsoft Teams trasforma iPhone in walkie-talkie

Gli utenti di Apple Watch hanno a disposizione una funzione walkie-talkie fin dal rilascio di watchOS 5: ora questa funzionalità arriva anche nel settore business e lavorativo con l’implementazione in Microsoft Teams, la piattaforma della multinazionale di Redmond per comunicare e collaborare a distanza.

Così oltre a chat e messaggi, videoconferenza e videochiamate (prossimamente anche solamente per due persone), condivisione di contenuti e app integrate, ora è possibile comunicare al volo e direttamente con il collega desiderato con la funzione walkie-talkie appena introdotta. La multinazionale di Windows annuncia che il debutto avviene nei dispositivi di Zebra Technologies, società specializzata in strumenti e software per i lavoratori in prima linea in svariati settori, dalla vendita al dettaglio, alla produzione passando per logistica, sanità e altri ancora.

Sia Microsoft che Zebra sottolineano l’importanza di dotare i lavoratori in prima linea di tecnologie e strumenti che permettano di affrontare meglio l’elevato stress a cui sono sottoposti, dovuti alla carenza di personale, problemi di approvvigionamento, cambi di regole e misure di sicurezza per la pandemia. La buona notizia è che la funzione walkie-talkie di Microsoft Teams è stata implementata anche nelle app per iPhone (su App Store) e Android (su Google Play Store), risultando così disponibile per chiunque utilizzi questo software.

Contemporaneamente Microsoft annuncia anche il rilascio del connettore Reflexis Shifts per Teams destinato sempre ai lavoratori in prima linea. Si tratta di una soluzione gestita da Zebra che assicura la sincronizzazione continua e in tempo reale dei turni di lavoro, con funzioni per l’assegnazione ai dipendenti, gestione delle richieste di turno e altro ancora all’interno di Reflexis Workforce Scheduler, siglato RWS.

