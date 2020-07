Il NES in chiave LEGO arriva il primo agosto a 229,99 euro

Semplicemente spettacolare. Per gli amanti LEGO e Nintendo di tratta di un pezzo da collezione più unico che raro. LEGO Group ha annunciato il LEGO Nintendo Entertainment System, meglio noto come NES, che permetterà ai fan cresciuti negli anni ‘80 di creare la propria console NES con i mattoncini LEGO, con tanto di TV a tubo catodico, dove “scorrono” le immagini del leggendario platform Super Mario. Il prezzo non è tra i più abbordabili: arriva a 229,99 euro il primo agosto.

Il nuovo kit è il secondo frutto della più recente partnership tra LEGO Group e Nintendo, che hanno già dato i natali alle prime avventure di Mario in edizione mattoncini colorati, con uno starter kit dedicato. Il kit presentato oggi permetterà di costruire con i mattoncini LEGO una delle console più amate di tutti i tempi. Il nuovo NES Building Kit comprenderà un controller con cavo e spina di collegamento e un’apertura per le cassette con funzione di bloccaggio. La console sarà completata da una TV vintage da costruire, con l’immagine di Mario piatta e a 8 bit sullo schermo a scorrimento.

Inoltre, effettuando la scansione di un action brick incluso nel kit con il personaggio LEGO Mario, che si trova nel set Avventure di Mario – Starter Pack, questo reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai potenziamenti sullo schermo, proprio come avrebbe fatto nell’iconico gioco Super Mario Bros. In totale, il pack è composto da 2646 pezzi, un buon numero che di certo riesce a comporre un quadro veramente realistico della console.

Quanto a dimensioni, il televisore costruibile misura più di 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità.

Il set da collezione NES Building Kit fa parte di una serie di modellini LEGO appositamente pensati per i fan più esigenti. Sarà disponibile in esclusiva presso i negozi LEGO Retail Store e sul sito LEGO.com a partire dal primo agosto 2020 al prezzo consigliato di 229,99 euro. Dal 2021 sarà disponibile anche presso altri rivenditori leader in tutto il mondo.