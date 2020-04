LEGO Super Mario in preordine, annunciati due pack di espansione

A marzo è stata annunciata la prima collaborazione tra LEGO e Nintendo per portare l’eroe dei videogiochi nel mondo reale: ora non solo è già possibile acquistare su Amazon in preordine LEGO Super Mario, con spedizioni a partire da agosto, ma viene annunciato anche l’arrivo dei primi due pack di espansione.

Per iniziare a giocare a LEGO Mario si parte con lo Starter Pack che contiene la figura interattiva di Mario dotata di schermi LCD negli occhi nella bocca e nel petto per mostrare una varietà di reazioni in base al movimento, ai colori e alle azioni. Lo speaker integrato riproduce le storiche frasi e parole di Mario, oltre agli iconici effetti sonori e la musica dei celebri videogiochi.

Il set include complessivamente 231 pezzi, inclusi anche 7 mattoncini interattivi. In questo modo i bambini dai sei anni in su possono dare libero sfogo alla propria fantasia costruendo livelli sempre diversi. Per supportare la nuova esperienza di gioco LEGO Group renderà disponibile l’app gratuita LEGO Super Mario per iPhone e Android.

Oltre a tenere traccia dei punteggi, l’app incoraggia a costruire e ricostruire livelli sempre nuovi, offrendo istruzioni digitali, inclusi zoom e rotazione per facilitare la creazione e suggerire nuovi modi di costruzione. In arrivo anche un forum sicuro per condividere idee e progetti con gli amici.

Una volta acquistato lo starter pack sarà possibile espanderlo e arricchirlo con due Pack di Espansione: i primi due appena annunciati sono Scivolo della Pianta Piranha e Battaglia Finale al Castello di Bowser. LEGO e Nintendo non hanno ancora annunciato prezzi e disponibilità dei due kit di espansione.

Per acquistare in preordine LEGO Super Mario Starter Pack si parte da questa pagina di Amazon al prezzo di 59,99 euro: le spedizioni inizieranno nel mese di agosto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LEGO sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di Nintendo si parte da questo collegamento.