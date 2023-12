Con LEGO Fortnite parte la sfida a Minecraft

Nel tempo Fortnite è cresciuto al di là delle sue radici, diventando uno spazio social generale. Epic Games non sembra aver intenzione di tornare indietro a quando il titolo era solo un Battle Royale, ed anzi sta espandendo ulteriormente l’esperienza di Fortnite con tre nuove modalità annunciate al suo Big Bang Event di questo weekend: un gioco di corse, un’esperienza social musicale e, cosa più importante per i bambini, un costruttore di sopravvivenza a tema Lego già disponibile.

Se “costruttore di sopravvivenza a tema Lego” suona sospettosamente come Minecraft è perché in effetti così è. Il nuovo contenuto propone una modalità sopravvivenza, in cui il piccolo Lego protagonista esplora un paesaggio verdeggiante, colpendo alberi e rocce per raccogliere materiali per la costruzione.

A differenza di Minecraft, il paesaggio generato proceduralmente è reso realistico grazie al potere del motore Unreal di Epic, con alberi dal look naturale ricoperti di foglie individuali e fili d’erba che ondeggiano al vento. Colpire o tagliare elementi naturali è ciò che li trasformerà in elementi Lego.

Il titolo è davvero una miniera d’oro per gli appassionati di Lego, poiché Epic ha scansionato circa 10.000 diversi elementi Lego da utilizzare nel titolo. Tutti i pezzi reali dovrebbero essere presenti e l’azienda prevede di aggiungerne altri nei prossimi mesi (ci sono oltre 30.000 elementi Lego unici in totale).

La funzione Lego, insieme alle altre due modalità annunciate da Epic nel weekend Fortnite Festival e Rocket Racing, rappresentano la soluzione di Epic per offrire attività in game che vanno oltre il semplice correre e sparare.

Tutte le nuove modalità presentate, compresa questa LEGO, sarà disponibile gratuitamente al download. Epic spera che questo attirerà nuovi giocatori, anche se resta da vedere se potrà conquistare una quota di mercato significativa rispetto a Minecraft.

I giocatori esistenti possono già mettere le mani su LEGO Fortnite, disponibile dal 7 dicembre 2023, mentre le altre modalità verranno introdotte questa settimana.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Videogiochi, Console e Internet sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Per tutte le notizie sul mondo LEGO, compresi gli ultimi set rilasciati, il link da cui partire è il seguente.