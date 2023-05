LEGO ricrea Pac-Man con 2.600 mattoncini

In occasione del 43º anniversario dalla presentazione del gioco originale, è stato svelato un set Lego con l’iconico cabinato arcade di Pac-Man. Sarà disponibile a partire dall’1 giugno per i membri VIP, al prezzo di 269 euro.

Pac-Man diventa l’ultimo dei videogiochi ad essere immortalato in un set Lego, proprio in occasione del il suo 43º compleanno. Il nuovo kit di mattoncini Icons Pac-Man Arcade ricrea il primo cabinato arcade del gioco originale, completo di un modello separato della mascotte principale e di due dei fantasmi. C’è persino una miniatura della macchina che viene giocata da una minifigure Lego all’interno del cabinato, visibine nella parte posteriore.

Il set, composto da oltre 2.600 pezzi, viene lanciato proprio in occasione del 43º anniversario dalla presentazione di Pac-Man. Infatti, il 22 maggio 1980 è stata la data in cui Pac-Man è stato mostrato per la prima volta al pubblico. Il gioco avrebbe iniziato ad apparire tramite cabinati arcade in Giappone il mese successivo, diventando rapidamente un fenomeno globale nei successivi anni.

Anche se tecnicamente non sarà possibile giocare a Pac-Man sul cabinato, girando la manovella sul lato della macchina si farà muovere Pac-Man sullo schermo attraverso il classico labirinto, mangiando i classici puntini e inseguendo fantasmi. Sarà anche possibile girare un’altra maniglia per far ruotare Pac-Man e i fantasmi posti sulla parte superiore.

Il protagonista sarà inseguito dai fantasmi quando è rivolto in una direzione, e Pac-Man si volterà per inseguire i fantasmi blu quando è rivolto nell’altra direzione, lo stesso effetto che si verifica in gioco quando il protagonista del videogioco mangia un “power dot”.

Altri elementi interattivi del set includono uno sportello dove inserire una moneta che trasforma il pulsante in rosso quando viene premuto, proprio come nel vero cabinato, mentre in cima viene mostrato il punteggi cheo aumenta man mano che si gira la manovella sopra citata.

Il set sarà disponibile dal 1º giugno 2023 per i membri VIP Lego e sarà in vendita per tutti tre giorni dopo, il 4 giugno: il prezzo è di 269,99 euro.

I prodotti LEGO sono disponibili anche su Amazon tramite shop ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo LEGO vi rimandiamo a questo indirizzo.