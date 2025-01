Lenovo Erazer XP1, auricolari TWS con schermo incorporato a 19 €

Pubblicità

Gli auricolari senza fili stile AirPods non sono tutti uguali; certamente i Lenovo Erazer XP1 attualmente in promozione fanno eccezione, grazie allo schermo touch incorporato nella custodia che permette di fare di tutto senza tirar fuori il telefono.

Da qui infatti è possibile attivare o disattivare l’ANC, modificare l’equalizzazione audio, gestire la riproduzione musicale, visualizzare l’ora e anche regolare il volume.

La custodia consente persino di localizzare gli auricolari in caso di smarrimento e agire come telecomando selfie per scattare foto direttamente dal telefono.

La presenza della funzione di cronometro aumenta ulteriormente la versatilità di questi auricolari, rendendoli particolarmente comodi anche nelle attività sportive.

Per il resto, usano la tecnologia Bluetooth 5.4 per agganciarsi ai dispositivi in maniera stabile e veloce, mentre grazie alla tecnologia Active Noise Cancelling (ANC) sono in grado di ridurre efficacemente i rumori esterni per migliorare sensibilmente l’ascolto di musica e telefonate anche in ambienti particolarmente rumorosi.

I driver sono da 13 mm, con la promessa quindi di un suono cristallino e bassi profondi; e c’è la certificazione IPX5 che assicura una resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore.

Infine segnaliamo la presenza di una comoda porta USB-C per la ricarica della batteria, che all’occorrenza vi permette quindi di usare il caricatore e il cavo del cellulare. Complessivamente, promettono fino a 40 ore di autonomia: gli auricolari si ricaricano completamente riponendoli per un’ora nella custodia, e quest’ultima ha una batteria con sufficiente energia per ricaricare gli auricolari fino a tre volte consecutive prima di scaricarsi del tutto.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

