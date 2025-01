12 trucchi per digitare veloce e senza errori su iPhone

Pubblicità

Digitare bene con iPhone è possibile, anche se si va di fretta o si hanno le dita grandi. Basta conoscere i dodici trucchi che vi sveliamo in questo articolo.

1. Disattivate ciò che vi rallenta

Se state leggendo queste righe probabilmente è perché non siete soddisfatti del modo in cui la tastiera di iPhone risponde ai vostri comandi. Perciò per prima cosa cercate di capire cosa c’è che non va: spesso infatti a rallentarvi potrebbero essere proprio quegli strumenti che Apple rende attivi per semplificare le cose.

Perciò questo primo consiglio non è per tutti, ma solo per quelli che riscontrano più impedimenti che benefici da una o più funzioni della tastiera iOS. Che fare quindi? disattivate tutto ciò che vi crea problemi. Che si tratti della correzione automatica, della funzione di sostituzione testo o della tastiera predittiva. Trovate i rispettivi interruttori in Impostazioni > Generali > Tastiera.

2. Punti facili

Trovato il giusto bilanciamento con questi strumenti automatici, è arrivato il momento di diventare più veloci e produttivi. Un primo passo è imparare a mettere il punto alla fine delle frasi senza andare a cercarlo sulla tastiera. Come? semplicemente pigiando rapidamente 2 volte la barra spaziatrice.

3. Accentare al volo

Se invece dovete accentare una lettera, sappiate che vi basta tenerci premuto il dito sopra per visualizzare al volo tutte le sue varianti.

4. Digitare numeri senza cambiare tastiera

Se dovete digitare un solo numero, non serve cliccare sul tasto 123 in basso a sinistra per passare alla tastiera numerica: fateci invece scorrere il dito sopra per visualizzare “in anteprima” questa tastiera secondaria e, a quel punto, spostare il dito sopra il numero che intendete digitare. Rilasciando il dito, lo inserirete nel testo e tornerete automaticamente alla tastiera principale.

Questo trucco funziona anche col tasto Shift ⇧ per mettere al volo una maiuscola.

5. TUTTOMAIUSCOLO

Se dovete digitare una parola o una intera frase in maiuscolo vi basta cliccare due volte sullo Shift ⇧ per attivare la funzione di Capslock ⇪. Per disattivarla, cliccate nuovamente sopra lo Shift.

6. Digitare o strisciare, anche con una mano sola

Per velocizzare ancora la digitazione si può eventualmente sfruttare la funzione di tastiera a scorrimento per scrivere intere parole strisciando rapidamente il dito sopra le lettere che la compongono nella giusta sequenza.

E se si sta impugnando il telefono con una mano sola, tenendo premuto sul simbolo delle emoji in basso a sinistra, si può selezionare poi il rimpicciolimento della tastiera verso sinistra o verso destra a riuscire così a raggiungere più facilmente tutti i tasti con il solo pollice della mano che sorregge l’iPhone.

7. Trackpad al volo

Quando si scrivono lunghi testi potrebbe essere necessario tornare indietro per apportare delle correzioni. Specie con le dita grandi però può essere difficile selezionare il punto esatto in cui posizionare il cursore toccando lo schermo.

Perciò sappiate che tenendo premuta la barra spaziatrice è possibile attivare la modalità trackpad: le lettere spariranno momentaneamente dalla tastiera e fintanto che terrete premuto il dito sullo schermo vi sarà possibile sfruttarne tutta la superficie per muovere il cursore all’interno del documento con estrema facilità.

8. Calcoli matematici facili con iOS 18

Se avete iOS 18 potete lasciare ad iPhone il compito di digitare i risultati di operazioni matematiche anche complesse. Digitandole in un messaggio o una nota infatti, non appena digiterete il tasto = vedrete comparire al suo seguito il risultato dell’operazione a cui fa riferimento.

9. Riposizionare i testi

Se selezionate una frase, un intero paragrafo o un blocco di testo anche più lungo, tenendoci premuto il dito sopra potete letteralmente prenderlo e quindi spostarlo in un’altra parte del documento. Vi basta soltanto tenere d’occhio il cursore per scegliere il punto esatto da cui poi dev’essere effettuato lo spostamento. In questo modo potrete fare a meno del doppio passaggio Copia-Incolla.

10. Sostituzione testo intelligente

Lo strumento di sostituzione del testo (lo trovate sempre Impostazioni > Generali > Tastiera), se usato bene, è potentissimo. Per noi italiani, Apple lo inizializza aggiungendo una sola scorciatoia, quella del “cmq” che diventa “comunque” non appena la si digita.

Noi abbiamo il potere di ampliare l’elenco delle scorciatoie nei modi che riteniamo più utili, non solo per velocizzare la digitazione di alcune delle parole lunghe che scriviamo con maggiore frequenza, ma anche per incollare al volo testi che richiederebbero una elaborazione ancora più complessa.

Pensiamo ad esempio a simboli particolari come quello del Copyright © che potremmo far comparire in sostituzione del testo “ccc”, oppure il simbolo Apple  con “logomela”.

Potrebbe essere una buona idea anche sfruttarlo per richiamare al volo il proprio indirizzo email con uno “@mia” oppure l’indirizzo web del proprio bigliettino da visita con “@link”.

11. Installate una tastiera di terze parti

Se la tastiera Apple vi sta stretta o se vi sembra che non abbia tutto quello che vorreste, provate ad installare una tastiera di terze parti: è già possibile farlo da diverse versioni di iOS, e in questo articolo ve ne abbiamo già elencate alcune che potrebbero fare al caso vostro.

12. Avete ancora problemi? forse è per questo motivo

Nonostante tutti questi trucchi la vostra digitazione è ancora piena zeppa di errori? Provate a dare un’occhiata qui: Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere. Potreste non aver impostato la lingua corretta della vostra tastiera.

A tal proposito sappiate che potete anche attivarne più di una, da intercambiare in base al contesto. Così se state scrivendo un messaggio diretto ad un vostro amico italiano potete usare la tastiera nostrana, mentre per le email da spedire negli USA con la tastiera americana i suggerimenti, il correttore automatico e tutte le altre funzioni rifletteranno quella specifica lingua di digitazione.

