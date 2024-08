Lexar Professional Go fa sognare i videomaker con iPhone

Pubblicità

Il nuovo Lexar Professional Go potrebbe esaudire tutti i sogni dei registi che filmano con iPhone: si tratta di un sistema modulare che aggiunge migliaia di GB per la registrazione e consente di collegare microfoni esterni, luci, powerbank e tutti gli altri accessori utilizzati in ambito video professionale eliminando cavi penzolanti e adattatori ingombranti.

Il merito va ancora una volta alla presa USB-C degli iPhone degli ultimi anni, che dopo un lungo tira e molla è finalmente giunta sui telefoni di Apple portando una rivoluzione vera in svariati contesti d’uso.

Uno è appunto quello della registrazione video, specie ora che con la serie 15 Pro è possibile registrare in 4K Pro Res a 60 fps direttamente su una memoria esterna.

Lexar Professional Go cade quindi a fagiolo perché si tratta di una unità SSD piccolissima, delle misure di una comune chiavetta USB, dotato di spina USB-C angolare in modo da essere collegato mimetizzandosi sul dorso del telefono.

E così, in poco più di 4 x 2,5 x 0,8 centimetri si arriva ad aggiungere fino a 2 TB di spazio utilizzabile anche per l’acquisizione dei video data la sua elevata velocità di trasferimento dati (la scheda tecnica indica di 1.000 MB/s in scrittura e 1.050 MB/s in lettura).

E questo è solo l’SSD. Il kit infatti comprende anche un hub all’incirca grande il doppio (7 x 4 cm, con medesimo spessore) che si accompagna esteticamente benissimo all’unità SSD e al telefono, ed espande ulteriormente le capacità del telefono sfruttando la medesima presa USB-C.

Collegandolo infatti si ottiene l’accesso ad altre 4 porte USB-C di cui una che ha la capacità di assorbire 30 Watt e quindi ricaricare anche il telefono, magari con una powerbank.

Nel video di presentazione viene mostrato come sia possibile sfruttare queste nuove connessioni per collegare microfoni esterni, luci e altri strumenti già disponibili in commercio da anni e che appunto permettono di massimizzare la qualità di registrazione tramite iPhone, ma qui c’è l’ulteriore vantaggio di avere tutto ordinato, compatto ed elegante, oltre che leggero e svincolato da fastidiosi cavi, potendo così mantenere una presa agevole sul telefono.

Dove comprare

Ma il bello arriva adesso: anziché lanciarlo direttamente sul mercato l’azienda l’ha presentato attraverso un progetto su Kickstarter, tanto per sondare il terreno e vedere quale sarebbe stato il vero interesse. Al momento il traguardo minimo per avviare la produzione di massa è stato brillantemente superato, perché dei 10.000 $ necessari ne sono stati già raccolti quasi 440.000.

E ci sono ancora tre settimane per contribuire alla causa ricevendolo a casa entro settembre e pure in sconto: la sola unità SSD da 1 TB si preordina infatti a 129 $ anziché al prezzo di listino di 189 dollari, e il kit con l’hub è proposto a soli 159 $ invece di 239 $. Come dicevamo c’è anche la versione da 2 TB, altrettanto in sconto a 209 o 239 $ comprandolo con o senza hub.