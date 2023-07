LG UltraFine Ergo, in offerta il monitor UN880P 32″ 4K con USB-C e stand regolabile

Tra i bellissimi monitor della serie LG UltraFine Ergo troviamo UN880P, un monitor 32” che si distingue per varie caratteristiche, a partire dal pannello IPS con risoluzione Ultra HD 4K, compatibile HDR 10 e con copertura del 95% della scala cromatica DCI-P3.

Questo monitor vanta uno stand di serie che consente di estendere, orientare, ruotare, alzare e inclinare il display (estensione 0-180mm, orientamento ± 280˚) per creare la postazione di lavoro a misura delle proprie esigenze, lavorando con una postura corretta e garantendo un maggior comfort di utilizzo.

Il supporto con morsetto a C è di semplice ed immediata installazione, e offre a possibilità di nascondere al proprio interno i cavi, aiutando a creare un ambiente di lavoro ordinato e privo di ingombri. La porta USB-C è utilizzabile per itrasferimento di dati, supporto per schermo e alimentazione (fino a 60W) per ricaricare un portatile attraverso un singolo cavo.

La risoluzione è di 3840×2160 pixel, il tempo di risposta è di 5ms, l’angolo di visione 178/178; supporta il gamut di colore DCI-P3 95%, integra 2 porte HDMI, 1 Displayport 1.4, 1 USB-C, 2 USB (downstream) 3.0, uscita cuffie. Lo speaker 10W consente di riprodurre l’audio. Non mancano attacco VESA (per montaggio a parete) e funzionalità pivot (senso antiorario).

Le dimensioni (in mm) sono: 714.3 x 420.1 x 45.7, il peso (senza stand) è di 6,5kg. Nella confezione è incluso un cavo HDMI e un cavo USB-C. Il consumo medio è di 38W.

Il monitor è calibrato in fabbrica e dalle impostazioni è possibile selezionare varie modalità di visualizzazioen (SDR: Custom, Vivid, HDR Effect, Reader, Cinema, sRGB, DCI-P3, FPS, RTS, Color Weakness, Calibration 1/2; SDR: Custom, Vivid, Cinema, FPS, RTS).

Il normale prezzo di listino è di 589,99 euro ma nel momento in cui scriviamo su Amazon è offerto a 499,99 €.