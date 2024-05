Huawei Pura 70, lo smartphone con quasi tutti i componenti made in Cina che sfida gli USA

Huawei Pura 70 è un dispositivo che ha tra le sue peculiarità il fatto che la maggior parte dei componenti sono progettati e prodotti in Cina.

Lo fa notare il sito iFixit che ha smontato uno di questi dispositivi spiegando che gli unici componenti non cinesi sono della coreana SK Hynix (alcuni circuiti integrati che potrebbero essere rimanenze di magazzino) e della tedesca Bosch (giroscopio e accelerometro).

Il SoC è a 7m: non siamo ancora ai 3nm ma fa impressione l’avanzata continua della Cina con la precisione dei più avanzati processi di produzione dei semiconduttori, e poco importano le sanzioni decise dall’amministrazione USA.

Tra i componenti più interessanti nel dispositivo, c’è il SoC Kirin 9010, quello che – secondo iFixit – è una revisione del Kirin 9000S, creato con un processo produttivo a 7nm, elemento che lascia immaginare che tra non molto (prima della fine dell’anno o al massimo poco dopo) SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) sarà in grado di salto al nodo equivalente N5: “Possiedono già la tecnologia e il know-how; è solo una questione di ottenere una resa commercialmente soddisfacente”.

L’esecuzione di benchmark sui SoC 9000S e 9010 a confronto con i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 prodotti da TSMC, evidenzia quanto sono stati in grado di progredire le aziende cinesi. Il Kirin 9010 si comporta peggio rispetto allo Snapdragon 8 Gen3 (prodotto con il nodo N4P) ma i progressi ci sono e sono interessanti. La memoria NAND Flash da 1TB è indicata come di qualità simile a quella delle memorie realizzata da SK Hynix e Micron.

Il teardown di iFixit certifica i progressi della Cina verso l’auto-produzione tecnologica, in barba ai veti statunitensi che impediscono di vendere alcune tipologie di chip a Huawei.

L’azienda cinese ha lanciato i quattro modelli di smartphone Pura 70 a fine aprile in Cina e negli scorsi giorni in Europa, Italia inclusa. Sul mercato locale, gli smartphone in questione sembrano molto apprezzati e secondo molti analisti questo farà perdere quote di mercato erodendole ad Apple, con buona pace degli USA e delle sue sanzioni.

