L’hub USB-C di Satechi può contenere un SSD

Il noto produttore di hub Satechi lancia un nuovo moltiplicatore di porte che combina connettori extra a un alloggiamento per inserire una unità SSD SATA M.2. così da espandere sia la connettività che l’archiviazione dei computer, occupando solo una delle porte disponibili.

Il nuovo hub Satechi non viene fornito con un SSD a bordo, ma con la possibilità di acquistarlo a parte per poi installarlo facilmente. Come hub, è piuttosto standard e dispone di un passthrough USB-C PowerDelivery da 100W, due porte USB-A 3.0 e una porta HDMI in grado di collegare uno schermo 4K a 60Hz. La novità è rappresentata dall’alloggiamento per l’unità SSD M.2, così da aggiungere un SSD SATA.

Non si tratta, certamente, di un hub economico, dato che viene proposto al prezzo di listino di 90 dollari, circa 77 euro; un prezzo al quale aggiungere il costo di un SSD, se lo si vorrà sfruttare a dovere.

Inoltre, occorre considerare che inserire l’SSD all’interno dell’hub, significherà accedere solo a velocità USB 3.0, il che significa 5 Gbps. Non è certo la stessa cosa che montare un SSD all’interno del notebook, o utilizzare unità esterne Thunderbolt.

Ovviamente, si tratta di un hub da consigliare anzitutto a chi si trovi a corto di porte e ingressi, dunque ai possessori di un MacBook con solo una singola porta USB-C (o, più realisticamente, un iPad Pro o Air), e a chi, al tempo stesso, avrà bisogno di espandere lo spazio di archiviazione. Se, invece, non avete bisogno di espandere la memoria del vostro portatile, allora potreste acquistare un hub più economico, senza slot SSD.

Ricordiamo che diversi dispositivi e accessori Satechi sono disponibili nel negozio ufficiale del costruttore da questa pagina di Amazon, così è probabile che in futuro venga proposto anche il nuovo hub con alloggiamento SSD.