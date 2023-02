LISAPRO, la spazzola con phon incorporato è in sconto

La messa in piega ai capelli è così semplice che si può fare anche in casa, ma con la spazzola LISAPRO attualmente in sconto a 16,36 € diventa davvero un gioco da ragazzi.

Dal punto di vista tecnico, il processo di piega coinvolge fenomeni fisici e chimici che cambiano la vera e propria struttura del capello: durante lo shampoo l’acqua infatti liscia i capelli e spezza i legami che li tengono sostenuti nella loro piega naturale, di conseguenza “metterli in piega” significa dargli la forma che si desidera attraverso un processo chimico che sostanzialmente è del tutto artificiale.

Ci sono diverse tecniche per farlo e la più diffusa è quella nota come brushing che prevede l’impiego di una spazzola speciale e del phon. Con la LISAPRO in promozione si fa tutto con un solo dispositivo perché il phon è incorporato nella spazzola, in questo modo si ha una mano libera per aiutarsi nella gestione dei capelli durante l’asciugatura.

Come quella usata anche dalle parrucchiere professioniste, questa spazzola ha una forma cilindrica con tanti buchi che permettono il passaggio omogeneo dell’aria, mentre il corpo è ricoperto da setole di plastica.

Dopo aver lavato e asciugato i capelli per pochi minuti con il phon, bisogna applicare un prodotto per lo styling (possibilmente che protegga dal calore), quindi prendere una ciocca e avvolgerla intorno alla spazzola accesa e trascinarla lentamente verso il basso fino a liberare i capelli. Si parte dalla nuca e si prosegue con le zone temporali, fino a concludere con la frangia.

Le indicazioni generali per la piega sono queste, poi ovviamente il processo può subire modifiche in base al tipo di capello, se lungo, corto, mosso o riccio: per queste informazioni vi consigliamo di rivolgervi al vostro parrucchiere.

La spazzola LISAPRO in offerta consuma 1.000 Watt, ha un cavo lungo 2 metri e una manopola per il controllo della temperatura tra basso, medio e alto.

La promozione

Concludiamo dicendo che, in media, il costo di una piega dal parrucchiere in Italia può variare dai 7 ai 40 € in base ai prodotti usati tra shampoo, balsamo e maschera. In questo caso spazzola e phon che fanno il grosso del lavoro vi costano 16,36 € invece di 44,88 € , quindi con un risparmio del 63%.

