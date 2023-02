Apple forse pensa ancora a MacBook 12 pollici

Forse non tutto è ancora perduto: il MacBook con schermo da 12 pollici potrebbe tornare nel listino Apple. Ne parla il blog coreano Naver segnalando un messaggio pubblicato dall’account yeux1122 che in passato, seppur in maniera altalenante, ha anticipato con accuratezza le novità in arrivo da Cupertino.

Secondo una società taiwanese che fornice alcuni componenti ad Apple, l’azienda come dicevamo si starebbe preparando per reintrodurre nel proprio catalogo il MacBook da 12 pollici, uscito di scena a luglio 2019 dopo migliaia di critiche alla tastiera (che si incantava).

Perché potrebbe essere una buona idea

Eppure quel computer almeno per qualcuno aveva senso: prendeva il posto dell’Air da 11 pollici (prodotto tra il 2011 e il 2017) con un pollice in più nello schermo ma pur restando molto leggero e sottile. Soprattutto, era silenzioso perché senza ventola, e seppur aveva i suoi limiti – ci sono MacBook più potenti, più flessibili e con tastiere migliori – di così leggeri e portatili non se ne trovavano. Forse il suo problema più grande è che costava troppo, specie dopo che è arrivato il nuovo Air da 13″, che veniva venduto soltanto per 100 € in più.

Un suo ritorno sarebbe sicuramente apprezzato se avesse un prezzo d’ingresso veramente basso e soprattutto se si saranno risolti i problemi alla tastiera, ma per il momento non è scontato: si dice infatti che Apple starebbe valutando proprio in questo momento se dare al dispositivo un’altra chance. Sembra che le attività di preparazione alla produzione siano in corso, ma non si sa niente di più, se non che la produzione industriale di massa, se tutto andrà secondo i piani, dovrebbe essere confermata nella seconda metà di quest’anno.

I dubbi legittimi

La voce è da prendere con le pinze più del solito perché l’affidabile analista Ming-Chi Kuo l’anno scorso non ha mai parlato di un nuovo MacBook da 12 pollici e l’altro “cecchino” delle indiscrezioni, l’analista di display Ross Young, espresse scetticismo riguardo il lancio di nuovi MacBook con schermi di dimensioni inferiori ai 13 pollici. Solo Mark Gurman, di Bloomberg, anticipò quello che l’ultima voce al riguardo vorrebbe confermare: il lancio di un nuovo MacBook 12 entro fine 2023.

Gli ultimi portatili introdotti da Apple sono MacBook Pro M2 Pro e M2 Max: qui il lancio con specifiche tecniche, dettagli e prezzi, invece per impressioni d’uso e recensione rimandiamo a questo articolo di macitynet.