Lo smartphone ASUS Zenfone 5 con schermo da 6.2 pollici in offerta a 153,90 euro

Se siete alla ricerca di uno smartphone che vi consente di non alleggerirvi completamente il portafoglio, ma che al tempo stesso non vi faccia mancare nulla, ecco allora l’offerta che potrebbe fare al caso vostro: L’ASUS Zenfone 5 ZE620KL è in offerta ad appena 153,90 euro direttamente a questo indirizzo.

Con le sue dimensioni generose per via del grande schermo da 6,2 pollici, il terminale propone misure pari a 153 x 75,7 x 7,7 mm, ma con un peso davvero piuma di 165 grammi. La parte frontale propone un notch in stile iPhone X, con un frontale in vetro coperto e protetto da Gorilla Glass, mentre il corpo è in alluminio. Anche il retro è in vetro, risultando così di materiale pregiato, e piacevole anche al tatto.

Con il suo modulo a doppia SIM, permette di alloggiare due Nano-SIM con doppio stand-by. Il display del terminale è un touchscreen capacitivo LCD IPS, 16M colori, con diagonale da 6,2 pollici, e rapporto schermo corpo dell’83,6%, con risoluzione 1080 x 2246 pixel, e una densità particolarmente elevata di 402 ppi.

Basato su processore Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 propone una CPU Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold e 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver), affiancata da una GPU Adreno 509. La memoria, invece, si affida a 4GB di RAM e 65 GB di memoria integrata.

Il reparto multimediale consta di una camera principale doppia, da 12 MP, f / 1.8, 24mm (larghezza) , 1 / 2.55 “, 1.4µm, PDAF, OIS a 4 assi e un sensore da 8 MP, f / 2.0, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0”, 1.12µm, senza AF. Questo set è in grado di registrare video 4K @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (giroscopio-EIS). La camera selfie, invece, ha un singolo sensore da 8 MP, f / 2.0, 24mm (largo), 1/4 “, 1.12µm.

Il terminale, sicuramente ad oggi ancora molto valido, si acquista ad appena 153,90 euro direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.