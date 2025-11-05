Logitech Crayon a solo 29,08 euro, la creatività alla portata di tutti

Su Amazon è in sconto Logitech Crayon, una penna smart pensata per chi ha un iPad compatibile e cerca un accessorio economico e molto facile da usare. Ora costa solo 29,08€ invece di 72€,.

Il design della Logitech Crayon è stato sviluppato per l’ambiente scolastico, ma è perfettamente utilizzabile anche da chi lavora su app di disegno o prende appunti sul proprio iPad. Supporta la variazione dello spessore delle linee in base all’inclinazione della punta, ma non include il rilevamento della pressione. Rimane comunque una soluzione pratica per molte attività legate alla scrittura digitale.

Struttura robusta e ricarica sicura

Per facilitarne l’uso anche da parte dei più giovani, la Crayon ha un corpo più spesso e maneggevole rispetto alla Apple Pencil. Il cappuccio è integrato nel corpo, evitando di perderlo, e la porta di ricarica è una Lightning femmina: un dettaglio che riduce il rischio di danni rispetto alla connessione Lightning maschio della prima Apple Pencil. L’autonomia copre un’intera giornata di utilizzo scolastico o lavorativo.

Compatibilità ampia e connessione immediata

Annunciato insieme agli iPad del 2018, Logitech Crayon comunica con i tablet Apple tramite tecnologia radio RF e non con il Bluetooth, questo lo rende incompatibile con gli iPad Pro, ma è perfettamente compatibile con gli iPad Air, iPad fino alla decima generazione e iPad mini 5, il che la rende un prodotto eccellente ed integrato per il sistema dei tablet “low cost” di Apple a cui si adegua meglio della Apple Pencil.

Ecco qui tutti gli iPad con cui è compatibile

iPad Air (3a, 4a e 5a generazione)

iPad mini (quinta generazione)

iPad Pro da 11 pollici (2a generazione),

i iPad Pro da 12,9 pollici (3a e 4a generazione)

iPad (sesta, settima, ottava e nona generazione)

Il prezzo scende a 29,08€ rispetto ai 72€ di listino. Un prezzo molto accessibile che la rende perfetta per la casa e per la scuola, adatta a studenti e bambini creativi

