Tastiera per iPad di Logitech, prezzi scontati e consegne per Natale

Se avete un iPad e lo volete trasformare in un “quasi” computer avete due scelte: o comprate le custodie-cover Magic Keyboard di Apple oppure risparmiate e vi affidate alle Folio Touch e Combo Touch di Logitech che sono in sconto su Amazon e arrivano anche prima di Natale.

Le custodie Logitech Folio Touch e Combo, proprio come i prodotti di Apple, avvicinano il più possibile l’esperienza di un computer fruendo di un iPad. Hanno una tastiera completa, tasti funzione (che mancano nelle Magic Keyboard) una touchpad e si alimentano attraverso lo Smart Connector. Quindi non serve ricaricarle né abbinarle con l’iPad.

Tutto quel che si deve fare è collegarle al connettore e il gioco è fatto. Oltre a questo, sempre in differenza rispetto alle Magic Keyboard, hanno un guscio completo che avvolge anche il dorso dell’iPad. Questo aumenta un pochino il peso e lo spessore ma offre una protezione migliore.

Come detto in apertura le Logitech Folio e le Combo Touch, di listino costano meno delle Magic Keyboard di Apple. In alcuni casi anche la metà. Oggi sono in sconto in diverse versioni. In qualche caso c’è anche un ribasso nel carrello che permette di di ridurre ulteriormente il costo finale.

Ecco qualche esempio

Quando scegliete la vostra versione curate in primo luogo che sia quella giusta per il vostro iPad. In secondo luogo che abbia il layout italiano. Infine sappiate che le differenze tra Folio Touch e Combo Touch non sono molte ma ci sono. La Folio Touch è più pesante ha una trackpad più piccola e la sua tastiera non è staccabile. In sostanza è una versione più economica. In alcuni casi, come per iPad 12,9, non esiste la versione Folio Touch.