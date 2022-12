Recensione tastiera Nuphy Air 75, per chi vuole passare ad una meccanica per Mac e Windows

Se è vero che il mondo delle tastiere meccaniche attira una grande fetta di utenza, per via del feedback che spesso riescono a restituire, è altrettanto vero che alcuni utenti non le gradiscono, soprattutto per via delle loro altezza e del loro ingombro. Per questo, in alcuni casi, spesso l’utenza Apple, resta affezionata alle tastiere. membrana. Eppure, c’è una categoria di tastiere meccaniche che potrebbe accontentare tutti: quella delle tastiere low profile, ossia a basso profilo. Abbiamo testato la Nuphy Air 75. Ecco cosa ne pensiamo.

Unboxing

Come al solito partiamo dall’unboxing, anche perché risulta particolarmente interessante. All’interno della confezione, oltre alla tastiera, è presente anche il manuale, che sul retro offre un piccolo poster targato Nuphy. Inoltre, sempre nella confezione di vendita sono presenti tre tasti alternativi, da sostituire a quelli già installati, a seconda che la tastiera venga utilizzata con Windows o Mac.

Ancora, è presente lo strumento per la rimozione di tasti e switch, oltre a due “piedini” magnetici per rialzare la tastiera, e il cavo USB-C per la ricarica. In ultimo, giusto a segnalare la completezza e la cura dei particolari, sono presenti anche quattro strisce adesive di ricambio, nel caso in cui quelle già installate sul retro della tastiera dovessero rompersi.

Come è fatta

Nuphy Air 75 propone un Layout ANSI al 75%. Purtroppo non sono presenti simboli e lettere accentate, ma è una mancanza cui bisogna necessariamente abituarsi nel caso in cui si vada alla ricerca di tastiere prodotte all’estero. A dire il vero, riteniamo che chiunque vada alla ricerca di una tastiera di questo tipo, sia comunque avvezzo alla videoscrittura e, dunque, non senta poi troppo la mancanza dei simboli sulle lettere.

Detto questo, propone 84 tasti, ha switch sostituibili a caldo (dunque possono sostituirsi senza interventi di saldatura) e offre retroilluminazione di tipo RGB. Sugli effetti e sull’intensità torneremo in un secondo momento, ma è ben ricordare che ai lati estremi della tastiera sono presenti anche altri due LED, che oltre a ravvivarla esteticamente forniscono anche importanti informazioni sullo stato della batteria e sulla connessione in uso.

A proposito di quest’ultima, Nuphy Air 75 può essere utilizzata tramite cavo, tramite bluetooth o tramite connessione wireless con apposito adattatore incluso. Quest’ultima funzione, oltre ad assicurare un minore lag (che a dire il vero non abbiamo notato esserci con la connessione bluetooth) permette di abbinare la tastiera ad un PC non dotato di Bluetooth.

Oltre alla tre diverse opzioni per la connettività, la tastiera offre anche due modalità di funzionamento, rispettivamente ottimizzate per Windows o Mac. Si tratta, dunque, di una tastiera pensata per l’utilizzo nativo anche con i desktop della Mela. Ci sono alcuni tasti dedicati che abbiamo apprezzato molto, come quello che permette di richiamare la funzione screen cap per ritagliare una porzione dello schermo e creare automaticamente uno screencap.

Come già accennato, si tratta di una tastiera a basso profilo, quindi risulta veramente sottile, con uno spessore di appena 16 mm circa. Le dimensioni sono di 315,7 x 132,6, con un peso di circa 523 grammi. Il telaio della tastiera è realizzato in alluminio, con una scocca inferiore in ABS e i tasti in PBT.

Primi utilizzi

Come già accennato, Nuphy Air 75 nasce come tastiera in grado di supportare nitidamente il Mac. Questo ci ha permesso sentirci subito a nostro agio, passando da una Magic Keyboard Apple a questa in prova. Spostando lo slide posto sulla parte posteriore verso la dicitura Mac, i tasti funzione presenti sulla parte alta replicheranno esattamente quelli della tastiera Apple, riuscendo così a gestire la luminosità dello schermo, richiamare il Launchpad, gestire la luminosità dell’illuminazione RGB, incrementare o diminuire il volume di sistema, e in generale compiere tutte quelle funzioni che permette la tastiera Apple.

Inoltre, poiché i tasti sono piatti, l’utente Apple che decide di abbandonare la tastiera Apple per una magnetica, si troverà completamente a proprio agio. Insomma, sembra proprio che Nuphy Air 75 sia rivolta essenzialmente agli utenti Apple che hanno da sempre utilizzato una tastiera Apple, ma che desiderano passare ad una meccanica, senza però aumentare l’ingombro sulla scrivania e senza perdere le funzioni offerte dalla Magic Keyboard.

Quello che rende sin da subito piacevole l’utilizzo della tastiera è, probabilmente, l’impiego degli switch Gatereon, nel nostro caso rossi, che risultano essere certamente la migliore scelta possibile per una tastiera meccanica low profile. Hanno un punto di attuazione di 1,5 mm, che riteniamo restituire un’esperienza ottimale. Ovviamente, il fatto di avere switch sostituibili ac Aldo fa sì che l’utente possa personalizzare al meglio la tastiera, per inserire switch di diverso tipo. Come già accennato nella confezione sono presenti due salpe di switch blu e marroni.

Purtroppo, da soli non permetteranno di assaporare un’esperienza d’uso completa, ma serviranno a far percepire all’utente la diversa tipologia di “clic”, sia in termini di rumore, che in termini di digitazione.

Al di là della digitazione, Nuphy Air 75 si mostra come una tastiera particolarmente versatile. Questo principalmente per via delle diverse modalità di connessione. Ed infatti, dispone di connettività Bluetooth 5.0, che consente di abbinarla ad un Mac, o ad un PC con bluetooth integrato, senza necessità di utilizzare dongle. Nel caso in cui la propria macchina non dovesse essere dotata di BT, è possibile utilizzare il dongle presente in confezione per un collegamento wireless, che dovrebbe azzerare anche ipotetici lag riscontrati nella connettività BT.

Nel nostro caso abbiamo abbinato la tastiera ad un Mac mini M1 tramite connessione Bluetooth, senza notare il minimo input lag tra la digitazione e quanto appare a schermo. Il dongle 2,4 GHz, comunque, potrebbe essere consigliato durante le sessioni di gaming, portando il tempo di risposta fino a 1ms.

In ultimo, è presente in confezione anche un cavo USB-USB-C per utilizzarla in modo cablato, così da non doversi preoccupare neppure di ricaricare la batteria. A proposito di quest’ultima, la tastiera è dotata di una batteria da 2500 mAh, che assicura un’ottima longevità: il produttore dichiara 48 ore di utilizzo continuo. In effetti, con LED accesi, abbiamo utilizzato la tastiera per oltre una settimana, con un utilizzo massiccio di circa 4 ore al giorno, senza doverla mai ricaricare.

Quello che ci è piaciuto un po’ meno, se dovessimo essere sinceri, è il sistema che permette di inclinare la tastiera. E’ ben escogitato a dire il vero, e si basa su due piedini arancioni che si attaccano magneticamente al retro della tastiera. Non permettono di ottenere diverse inclinazioni, e l’unica possibile a dire il vero non ci pare sufficiente per coloro che sono abituati ad una inclinazione consistente. Inoltre, la forza magnetica non è tra le più forti.

La tastiera gode anche di retroilluminazione RGB. Sono davvero tanti gli effetti e i livelli di intensità consentiti, che possono essere gestiti direttamente dalla tastiera o anche da software, che purtroppo è al momento disponibile solo per PC Windows. L’illuminazione è piuttosto piacevole, ovviamente la sera, quando la tastiera risulta completamente illuminata. I tasti in dotazione, comunque, non lasciano trasparire la luminosità sottostante, quindi si tratta di una illuminazione che circonda i tasti, ma che non illumina al meglio le lettere.

Non solo Mac, anche iPhone e iPad

Abbiamo già detto che questa Nuphy Air 75 ci sembra una delle tastiere più appetibili per chi vuole passare da una Magic Keyboard a una tastiera meccanica che non ingombri più di tanto. Non solo, potrebbe essere anche la tastiera da abbinare al proprio dispositivo mobile. Questo perché, da un lato, si tratta di una tastiera particolarmente portatile, per via delle sue dimensioni ridotte, dall’altro grazie alla custodia venduta come accessorio.

Nuphy Folio V2

Se acquistate questa Nuphy Air 75 e pensate di utilizzarla in mobilità, i 19 dollari richiesti per la custodia Nuphy Folio V2 sono assolutamente sacrosanti. Si tratta di una cover dal design davvero interessante e apprezzabile. Consente di portare con sé la tastiera senza il rischio di rovinarla, ma ancor più importante funge da stand per dispositivi portatili, come iPhone, iPad, o smartphone e tablet Android. Questo consente di trasformare i tablet in veri e propri laptop, incrementando la produttività grazie all’uso della tastiera.

Quando riposta all’interno della custodia i piedini arancioni devono essere rimossi, perché altrimenti non si riuscirà a chiudere la custodia. In ogni caso, anche la custodia è magnetica e si attaccherà al retro della tastiera. Anche in questo caso, però, la forza magnetica non è particolarmente forte. In ogni caso è sufficiente quando si utilizza la cover in posizione ottimale, ossia su una scrivania.

Poggiapolsi

Tra gli accessori da acquistare a parte anche il poggiapolsi. Anche in questo caso si tratta di un pezzo di design che non passa inosservato, sebbene sia totalmente trasparente. Se c’è una cosa che non manca al brand è lo stile e l’attenzione per i particolari. Si tratta di una sorta si monoblocco, molto saldo, con gommini in silicone che si saldano perfettamente alla scrivania. Si abbina perfettamente alla tastiera, per la quale è specificamente progettata. Se siete abituati ad utilizzare un poggiapolsi allora l’acquisto potrebbe certamente valere il prezzo di listino.

Considerando comunque che la tastiera è molto bassa non abbia sentito l’esigenza di utilizzarlo per lunghi periodi.

Considerazioni finali

Saremo ripetitivi, ma ribadiamo che Nuphy Air 75 ci è parsa la tastiera da tenere in considerazione per coloro che desiderano passare da una Magic Keyboard Apple ad una tastiera meccanica. Questo perché si tratta di una tastiera low profile, che mantiene dunque un profilo basso, al contrario delle tastiere meccaniche tradizionali. Inoltre, i tasti piatti sembrano richiamare in qualche modo quella sensazione di digitazione che offre anche la tastiera Apple. Sono queste le sensazioni che abbiamo avuto durante l’utilizzo di questa tastiera.

Si tratta, inoltre, di un acquisto equilibrato che potrebbe soddisfare sia l’esperienza gaming, sia quella di digitazione. Inoltre, l’estrema portabilità, unita alla potenzialità della cover con stand, permette di sfruttarla al meglio anche in mobilità. magari abbinata ad un iPad di Apple.

PRO

Design valido

Qualità costruttiva

Switch sostituibili a caldo

Valida per digitazione e gaming

Illuminazione RGB interessante…

Prezzo competitivo

ottima da abbinare a Mac, iPhone e iPad

CONTRO

…ma non rende le lettere più visibili

il sistema di inclinazione non offre diverse opzioni

Prezzi

Sul sito ufficiale Nuphy è possibile acquistarla a 98 dollari, sfruttando il codice “macitynet”. Per quanto concerne gli accessori, invece, sono disponibili al costo di 19 dollari per il poggiapolsi e la cover stand. E’ disponibile anche su Amazon sullo store ufficiale del produttore, ma il prezzo lievita in modo considerevole.