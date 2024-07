Logitech G309 è il mouse wireless che funziona anche senza batterie

Pubblicità

Logitech G, marchio gaming della società svizzera, ha presentato G309 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse, un mouse di fascia premium con doppia connettività wireless (incluso Bluetooth) che vanta “tracciamento di precisione” e struttura solida.

Il mouse (disponibile sia nella colorazione bianca sia in quella nera) è pensato per i gamer e la particolarità di questo modello è che – grazie a un supercondensatore – può funzionare tramite Bluetooth senza batteria sfruttando un tappetino dedicato (opzionale, da acquistare a parte: 145 euro). Il mouse, infatti, è compatibile POWERPLAY, un sistema di ricarica wireless, che permette di usare il dispositivo di puntamento all’infinito mantenendolo sempre carico, anche mentre si gioca.

Il sistema di ricarica in questione sfrutta un campo di energia sopra la sua superficie che permette di ricaricare il mouse anche quando è in movimento e fornisce energia senza interferire con la misurazione e la trasmissione dei dati di un mouse da gioco ad alte prestazioni.

Le dimensioni di G309 LIGHTSPEED sono: 120 x 64 x 39 mm; il peso con powerplay è di 68 grammi, senza batteria (tipo AA) pesa 86 grammi. Gli switch sono ibridi ottici-meccanici, i piedini in PTFE. Sono supportati fino a cinque profili personalizzabili e la durata della batteria secondo il produttore arriva a oltre 300 ore con wireless LIGHTSPEED, oltre 600 ore con Bluetooth.

Il mouse è compatibile con Mac (macOS 11 o seguenti) e PC (Windows 10 e seguenti). Per usarlo tramite Bluetooth su Mac è richiesto macOS 13 o seguenti; sui dispositivi con Chrome OS serve Android 4.3 o versioni successive; con iPhone serve iOS 10 o seguenti.

La confezione include: il mouse vero e proprio, un ricevitore USB Lightspeed, prolunga USB, adesivi per le impugnature, batteria AA e documentazione. Su Amazon nel momento in cui scriviamo il costo è di 94,99 euro; l’accoppiata mouse + mousepad per la ricarica wireless è venduta 213,98 euro.