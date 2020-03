Logitech K780, tastiera “top” per tablet e smartphone con supporto: solo 59,99€

Perché rinunciare alla velocità di scrittura del computer quando usiamo iPhone, iPad o dispositivi Android? Perché rinunciarci, soprattutto, se si può acquistare in forte sconto? La domanda, come si diceva una volta, sorger spontanea vedendo che Logitech K780 Multi-Device, viene venduta in offerta speciale su Amazon ad appena 59,99 euro.

Si tratta della prima tastiera universale dotata anche di tastierino numerico. L’aggettivo universale non è utilizzato a sproposito: la nuova Logitech K780 Multi-Device, che Macitynet ha recensito qui, infatti è compatibile non solo con Mac e PC ma anche con iPhone e iPad, qualsiasi dispositivo Android e anche con Chrome OS. Rimane collegata fino a un massimo di 3 dispositivi in contemporanea, tra cui l’utente può passare rapidamente premendo un pulsante.

Non solo: nella parte superiore è ricavato un alloggiamento con sostegno che mantiene in posizione tablet e smartphone con la giusta inclinazione per vedere lo schermo e scrivere. Qui è possibile inserire non solo iPhone o smartphone Android ma anche tablet, fino a poter ospitare anche iPad Pro 12,9” in posizione verticale.

Come da tradizione del costruttore, la nuova Logitech K780 Multi-Device promette costruzione di qualità, tasti grandi di dimensioni regolari e digitazione silenziosa. Il vano porta dispositivi mobile è interamente gommato per non graffiarli. Nonostante possa funzionare completamente in modalità wireless la sicurezza è garantita dalla crittografia AES a 128bit tra tastiera e dispositivo connesso. Notevole anche l’autonomia: con due batteria AAA in dotazione funziona fino a 24 mesi.

Questa tastiera costa sul mercato 90 euro. La si trova saltuariamente anche in sconto, ma trovarla al prezzo Amazon che la sconta a 59,99 è molto difficile.

