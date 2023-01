Emilia Flat, adattatore ultrapiatto per prese di corrente irraggiungibili

Avete presente quelle prese a muro che alla fine non si utilizzano mai perché sono difficili da raggiungere? Forse non lo sapevate, ma esiste una soluzione che vi permetterà di dargli finalmente un impiego a fronte di un piccolo investimento.

Si chiama Emilia Flat ed è un adattatore ultrapiatto che fa una sola cosa, piuttosto semplice, ma la fa molto bene: si infila nella suddetta presa incriminata e, attraverso una sottilissima prolunga, facilita poi il collegamento di adattatori o cavi a dir si voglia.

Il suo punto di forza è infatti il design ergonomico che, senza sprechi di spazio, permette di accedere alle prese più scomode e renderle finalmente operative. Non solo: anche laddove foste riusciti a collegare una spina (come ad esempio dietro un frigorifero), usando questo adattatore potete andare a restringere lo spazio vuoto che si crea tra il dispositivo/mobile e la parete e eliminando fastidiosi ed antiestetici ingombri e al contempo recuperando spazio prezioso specie quando si ha a che fare con stanze molto piccole.

Compatibilità

Emilia Flat supporta fino a 1.500 Watt, quindi si può usare con la gran parte degli elettrodomestici che avete in casa: magari prima di collegare qualche cosa buttate un occhio sulla scheda tecnica del dispositivo che intendete collegare, perché se con frigoriferi e impastatrici planetarie non avete problemi, ci sono alcuni phon per capelli che arrivano anche a 2.400 Watt di potenza, così come qualche forno elettrico e condizionatore d’aria può superare i 1.500 Watt.

In realtà la presa è pensata soprattutto per radiosveglie, alimentatori, lampade da comodino, speaker alimentati magari da piazzare dietro un divano, un comodino, la testiera del letto in spazi che non potreste sfruttare appieno o che impedirebbero la collocazione di un mobile o di un accessorio.

Due versioni

In commercio esistono due versioni di Emilia Flat, una con spina 16A 2P+T (i tre poli sono più grandi e distanziati) e presa 10/16A 2P+T bivalente; l’altra usa invece una spina 10A 2P+T (i tre poli sono più sottili e ravvicinati) e una presa 10A 2P+T, quindi con lo stesso passo della spina.

Dove comprare

Se vi interessa acquistare l’adattatore ultrapiatto Emilia Flat lo potete comprare su Amazon – in versione bianca o nera – a un prezzo che oscilla tra i 6,50 € e i 6,99 € in base al tipo di spina/presa.