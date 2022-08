Love You To Bits+ su Apple Arcade, una perla di puzzle game

Dopo Jetpack Joyride 2 Apple Arcade regala una splendida sorpresa agli amenti dei videogiochi. Arriva Love You To Bits+, una vera perla di puzzle game, a dire il vero non totalmente originale, dato che fu uno dei giochi più premiati in App Store negli anni addietro.

Il gioco ricorda molto da vicino, quanto a meccaniche, Tiny Thief, e si presenta al giocatore come una sorta di avventura grafica con elementi predominanti di puzzle game. La storia commovente vede Kosmo, un esploratore spaziale, impegnato a trovare i pezzi per ricostruire la sia adorata Nova, la fidanzata robot andata in pezzi durante un’esplosione.

E così, i due innamorati vengono gioco forza separati: dopo un fatale incidente, infatti, tutti i componenti di Nova vengono sparsi per l’universo. Il compito del giocatore sarà quello di affrontare diversi quadri, aiutando Kosmo a recuperare tutte le parti di Nova, per poterla ricostruire e continuare, così, la loro relazione. Ogni livello rappresenta un diverso pianeta, enigmatico, ricco di oggetti da raccogliere e da utilizzare per venire a capo dei vari puzzle proposti. Alle volte sarà necessario raccogliere un secchio per spegnere un incendio, altre ancora attivare una pompa per riempire d’acqua uno dei mostri presenti, altre ancora ricomporre un pupazzo di neve per ottenere il pezzo desiderato. Insomma, sono davvero tante, e varie, le azioni che il gioco richiede di compiere per giungere a capo dei vari enigmi ambientali.

In sostanza si tratta di un classico punta e clicca, ma l’avventura si svolge a compartimenti stagni, dove ciascun pianeta rappresenta uno stage a se stante da completare. Oltre a raccogliere i pezzi del robot Nova, in ciascun livello sarà anche possibile acquisire degli oggetti extra, che raccontano la storia d’amore tra Nova e Kosmo: si tratta di vignette animate davvero deliziose, realizzate magistralmente con un tratto disegnato a mano. Ogni livello, per di più, ha la propria caratteristica a renderlo unico: alcuni mondi sono pianeti da circumnavigare, in altri invece sarà possibile sfruttare la gravità per cambiare prospettive.

Love You To Bits+ incarna, a nostro modo di vedere, la vera filosofia di Apple Arcade, proponendo meccaniche originali e rilassanti, che si mescolano ad un’atmosfera davvero fatata e commovente. Anche se non totalmente nuovo, è una perla da provare e riprovare.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Love You To Bits+. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.