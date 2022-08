BUDI l’hub multi funzione per iPhone e smartphone, si parte da 11 euro

BUDI presenta una sorta di hub multi funzione per iPhone e smartphone, che contiene tutti i principali cavi adatti per i dispositivi, così da non dimenticarne nemmeno uno quando si viaggia. Non solo, può contenere anche le vostre Sim. Si parte da appena 11 euro.

Al giorno d’oggi è facile, soprattutto quando si viaggia, dover portare con sé diversi cavi e cavetti, per utilizzarli con i numerosi dispositivi che sono entrati a far parte del nostro quotidiano. Si pensi al fatto che molti usano iPhone, ma lo affiancano ad un dispositivo Android, oppure viceversa: molti sono gli utenti che usano uno smartphone Android, marche scelgono iPad come tablet principale.

Ed allora, per eliminare la preoccupazione di doversi portare dietro numerosi cavi differenti, ciascuno per ogni dispositivo, ecco che Budi presenta la soluzione universale.

Si tratta di un contenitore che presenta cavi per qualsiasi dispositivo, oltre a poter contenere schede di memoria e Sim. Disponibile in due diversi formati, il kit include un cavo da USB C a USB C, supporta la ricarica PD e offre al suo interno anche 3 altri tipi di adattatori: adattatore da USB A a USB C e B, adattatore da USB C B a Micro USB, adattatore da USB C B a Lightning per iPhone.

In questo modo questo contenitore Budi integra tutti i connettori per cavi essenziali e più usati; un cavo da tipo C a tipo C da 29cm con 3 tipi di adattatori, così da poter comporre fino a 6 diversi tipi di cavi.

Inoltre, è anche un pratico contenitore per SIM, così che quando si viaggia all’estero si avrà la possibilità di switchare dalla Sim locale all’altra, senza il rischio di perderla. La scatola multifunzionale include anche un pin di espulsione SIM e 2 spazi di archiviazione per contenere le nano SIM card.

Inoltre, nel caso in cui ci si trovi senza connessione a internet, la dock Budi è in grado di leggere schede di memoria e USB.

Potete acquistare questo pratico box multi funzione in due diversi formati, a partire da questo indirizzo.