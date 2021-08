Xiaomi POCO M3, super batteria e fotocamera da 48 MP a solo 130 euro su eBay

Su eBay continuano le offerte su numerosi dispositivi Xiaomi. Grazie a un nuovo codice, che vi mostriamo di seguito, è possibile acquistare con sconti del 15%, e fino a 50 euro, tantissimi prodotti Xiaomi, tra smartphone, TV, prodotti per la casa, monopattini, e chi più ne ha più ne metta. C’è pure lo smartphone POCO M3, che si acquista a poco più di 130 euro.

Xiaomi Poco M3 è lo smartphone che incorpora sul retro tre fotocamere: una, per le fotografie ravvicinate, con lente macro f/2.4 su sensore da 2 MP; la principale, da 48 MP, con lente f/1.79; una terza, per le foto ritratto, con sensore 2 MP e obiettivo con apertura di diaframma pari a f/2.4.

E’ considerato uno dei migliori battery phone del momento, grazie alla sua batteria monstre da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida via USB-C a 18W che promette fino a 583 ore in standby, oppure 40 in chiamata, 196 in ascolto musicale o 17 in riproduzione video.

Esteticamente è uno smartphone moderno, con uno schermo con tecnologia Dot Drop. Si tratta di un pannello da 6.53″ con risoluzione Full HD+ pari a 2.340 x 1.080 pixel, rapporto d’aspetto di 19,5:9 e una copertura frontale pari al 90,34% dello spazio a disposizione.

Al suo interno viene spinto da un processore Qualcom Snapdragon 662 con otto core a 2.0 GHz, affiancato da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X. La memoria interna, in questo modello, è da 128 GB ed è di tipo UFS 2.2. Spazio di archiviazione, questo, che può essere aumentato inserendo una microSD fino ad un massimo di 512 GB. C’è poi anche lo spazio per altre due schede SIM.

