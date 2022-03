Mac Studio avrà il suo lucchetto di sicurezza

Nonostante sia in grado di erogare potenza di calcolo e prestazioni superiori anche rispetto al più grande e costoso Mac Pro, Mac Studio risulta essere una macchina estreamente piccola, compatta e anche leggera: per questa ragione necessita di un lucchetto di sicurezza quando viene utilizzato in luoghi aperti al pubblico o comunque molto frequentati.

Apple prevede di vendere presto un adattatore di terze parti per bloccare e mettere in sicurezza Mac Studio: l’aggancio per questo lucchetto si trova nella parte inferiore del computer, e servirà a protegge fisicamente Mac Studio, così da essere certi che eventuali malintenzionati non possano danneggiarlo, modificarlo o più semplicemente scollegare tutti i cavi e rubarlo.

Sul fondo di Mac Studio, infatti, è presente un foro che in molti hanno ipotizzato possa servire per agganciare un lucchetto Kensington. Tuttavia, i lucchetti Kensington sono grandi ed è improbabile che si adattino al di sotto di Mac Studio. Invece, in una nota vista da MacRumors, Apple ha dichiarato che presto sarà lanciato un “adattatore di blocco” che i clienti potranno utilizzare per mantenere il loro Mac Studio “fisicamente al sicuro esente da modifiche o danni”.

Purtroppo nella nota interna, Apple non ha fornito dettagli su prezzi o disponibilità. Ricordiamo che in precedenza la multinazionale di Cupertino ha fatto qualcosa di simile anche con il Mac Pro, rilasciando un blocco da 49 dollari, da inserire sul lato del computer, per impedire di spostarlo e accedere agli interni. Come ha sottolineato lo YouTuber MKBHD, tuttavia, non c’è comunque modo di accedere agli interni di Mac Studio.

Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo. Nel frattempo potete leggere le recensioni su Mac Studio e Studio Display ai rispettivi indirizzi.

Su Amazon Mac Studio si acquista da qui e Studio Display da qui; in catalogo anche gli iPhone 13 verdi e iPhone SE 2022.