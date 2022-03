iPhone domina Europa e USA mentre il 5G supera il 4G

I nuovi dati rilasciati da Counterpoint mostrano che le vendite di smartphone 5G hanno superato le controparti 4G per la prima volta nel gennaio 2022 e che iPhone continua a dominare le vendite in Europa occidentale e USA. Le vendite di smartphone 5G hanno raggiunto il 51% a gennaio scorso, con Cina, Nord America ed Europa occidentale che si mostrano forze trainanti in questo settore.

Secondo Counterpoint, la spinta per il 5G è arrivata dagli operatori di telecomunicazioni cinesi e dalla disponibilità deicostruttori di fornire smartphone 5G a prezzi competitivi ai consumatori.

La penetrazione degli smartphone 5G ha raggiunto il 73% in Nord America e il 76% in Europa. Apple domina i mercati nordamericano e quelli dell’Europa occidentale con una quota di vendita, rispettivamente, del 50% e del 30%. Questi mercati hanno visto un aumento delle vendite di dispositivi 5G dopo che Apple ha rilasciato la sua prima linea di terminali 5G con la serie iPhone 12, nell’ottobre 2020.

I dati mostrano come ci sia una crescente domanda in corso di smartphone 5G all’interno della base di utenti di Apple. Con un ciclo di sostituzione medio di quattro anni, molti utenti stanno aggiornando proprio in questo momento dai loro dispositivi 4G.

Android ha contribuito a un quinto delle vendite complessive del 5G a gennaio. Grazie ai chip più convenienti, realizzati da MediaTek e Qualcomm, i prezzi degli smartphone sono costantemente scesi fino a raggiungere anche la fascia di prezzo di 150-250 dollari. Con il calo dei prezzi, la penetrazione degli smartphone 5G è conseguentemente aumentata.

Inoltre i costruttori si stanno concentrando sulle regioni Asia-Pacifico, Medio Oriente e America Latina: in queste aree i modelli di dispositivi 5G vengono proposti a un prezzo di 150 dollari, o anche inferiore, nel tentativo di ribaltare il controllo attuale degli smartphone 4G.

Counterpoint afferma inoltre che il SoC 5G di fascia bassa ha attualmente un prezzo di oltre 20 dollari. Una volta sotto i 20 dollari, ci si aspetta di vedere più dispositivi 5G nelle mani dei consumatori.