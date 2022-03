Apple Mac Studio è il presunto ibrido tra Mac Mini e Mac Pro

Apple starebbe preparando un nuovo computer desktop, denominato “Mac Studio“, un dispositivo che dovrebbe essere una via di mezzo tra gli attuali Mac Pro e Mac mini.

Il dispositivo in questione apparirebbe essenzialmente come un Mac mini ma integrerebbe hardware molto più potente rispetto all’attuale (qui la nostra recensione).

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe previsto due versioni: una con integrato il chip M1 Max (lo stesso che si trova nei MacBook Pro 2021) e una variante con un chip Apple Silicon ancora più potente dell’attuale M1 Max.

Secondo le fonti del sito statunitense, Apple fa internamente riferimento al nuovo Mac Studio con il nome in codice “J375“.

A riferirlo è il sito 9to5Mac citando sue non meglio precisate fonti che sarebbero a conoscenza dei piani della Casa di Cupertino: non è detto che il nome “Mac Studio” sarà quello definitivo, ma la macchina rappresenterebbe una nuova categoria tra il Mac mini e il Mac Pro,pensata per l’utenza professionale. Il brand usato è tra le altre cose in linea con Apple Studio Display”, una presunta variante da 32″ del Pro Display XDR ma con risoluzione 7K. Cupertino potrebbe pubblicizzare i due nuovi dispositivi come una combinazione perfetta per i professionisti.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha in precedenza riferito una indiscrezione secondo la quale Apple avrebbe in cantiere un “Mac Pro di piccole dimensioni” con integrata una CPU Apple Silicon fino a 40 core e GPU da 128 core. Il Mac Pro in questione potrebbe, di fatto, essere il “Mac Studio” al quale fa ora riferimento 9to5Mac, una macchina destinata a sostituire l’attuale Mac Pro, altro tassello verso la transizione completa alle CPU Apple Silicon.