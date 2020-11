MacBook AIr con M1 supera il milione di punti nel benchmark AnTuTu

I nuovi MacBook Air con processore M1 sono stati testati in tutti i modi possibili e immaginabili, incluso il benchmark con la versione 8 di AnTuTu, evidenziando un livello di prestazioni globali senza paragoni, anche nell’esecuzione delle app iOS (una peculiarità di Big Sur sui nuovi Mac). I Mac hanno totalizzato oltre un milione di punti, elemento che rende il computer della Mela molto più veloce di un iPad Pro (con SoC A12Z). Di seguito i punteggi ottenuti eseguendo questo benchmark con l’iPad e con il MacBook Air:

MacBook Air

CPU : 282.265

GPU: 538.944

MEM: 189.921

UX: 108.113

Totale: 1.119.243

Pad Pro 4 12.9”

CPU: 185.955

GPU: 373.997

MEM: 79.121

UX: 78.124

Totale: 717.203

Il sito GSMArena evidenzia un punteggio del 50% più elevato per la CPU rispetto al chipset di iPad A12Z, del 45% per quanto riguarda la GPU e maggiore velocità nella gestione della memoria. L’A12Z è più veloce rispetto all’A12 che si trova sull’iPhone XS e benché sia ancora un chip prodotto con tecnologia a 7nm, è stato il migliore in quanto a performance fino all’arrivo dell’M1 (per certi aspetti anche più veloce dell’A14 che si trova sugli iPhone 12).

L’A14 che si trova sugli iPhone 12 è mostrato indietro in questa particolare classifica perché è destinato a dispositivi di piccole dimensioni e con batterie piccole, elemento che limita il consumo energetico ma sia l’M1, sia l’A14 sono creati con un processo produttivo a 5nm: le dimensioni dei componenti, che si misurano nell’ordine di atomi, permettono di posizionare i transistor vicinissimi l’uno all’altro; in questo modo l’energia può scorrere fra loro più velocemente, con meno dispersioni. È questo elemento che permette al chip A14 Bionic e all’M1 di aumentare le performance senza pesare sulla batteria.

In questo articolo di macitynet potete trovare altri benchmark dei nuovi MacBook Pro da 13 pollici, testati con applicaizoni reali (Final Cut Pro X, Lightroom e altri ancora). Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi computer con processore Apple Silicon M1. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.