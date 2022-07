MacBook Air M2, Apple svela le origini di design e colore

Il capo del design industriale di Apple Evans Hankey e il vicepresidente dell’ingegneria hardware Kate Bergeron hanno recentemente parlato del nuovo MacBook Air M2 2022 riprogettato, dell’ex MacBook da 12 pollici e altro ancora.

Hankey ha guidato in pieno la progettazione hardware di Apple da quando l’ex capo del design di Apple, Jony Ive, ha lasciato l’azienda nel 2019 anche se è rimasto consulente di Apple attraverso la sua società di design indipendente LoveFrom fino a qualche giorno fa, quando è stato riferito che le due parti hanno concordato reciprocamente di non rinnovare il contratto, segando così la fine di una partnership durata 30 anni.

Il nuovo MacBook Air M2 elimina l’iconico design a forma di cuneo del notebook a favore di un design più piatto, che Hankey ha descritto come «Onesto e semplice».

Non dobbiamo davvero giocare a nessun tipo di gioco con una forma per farlo sembrare sottile. E penso che sia una delle cose più belle e straordinarie: è abbastanza onesto e semplice

Hankey ha affermato che il nuovo MacBook Air M2 è stato progettato insieme ai modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici lanciati lo scorso anno. «Era la prima volta che abbiamo deciso di realizzare insieme una famiglia di prodotti» osserva il dirigente.

Hankey ha anche rivelato che l’ispirazione per la nuova colorazione Midnight di MacBook Air M2, Mezzanotte in italiano, proviene dalla roccia vulcanica basalto, aggiungendo che suo padre era un geologo. Per quanto riguarda MacBook 12 pollici, di cui Apple ha interrotto la produzione nel 2019, Bergeron ha ammesso che il notebook aveva un design “polarizzante” per alcune persone.

Era in anticipo sui tempi, all’avanguardia nella transizione USB-C e non aveva MagSafe. C’erano sicuramente alcune cose che non siamo stati in grado di inserire nel prodotto, a causa delle sue dimensioni

Introdotto a marzo 2015, MacBook 12 pollici presentava un design sottile e leggero che pesava meno di un chilogrammo, ed era anche il primo notebook Apple con design senza ventola dotato di porta USB-C. A memoria di chi scrive il primo portatile Apple senza ventola in assoluto è stato il primo MacBook Air, presentato al mondo da Steve Jobs con il geniale effetto scenico di nasconderlo per poi estrarlo da una sottilissima busta di carta.

Tornando invece a MacBook 12″, il modello originale era alimentato dal deludente processore Core M di Intel e ha introdotto il design della tastiera a farfalla di Apple soggetto a problemi e critiche. Il nuovo MacBook Air M2 ha alcune somiglianze con MacBook 12 pollici, incluso un design senza ventola, ma la società afferma che rispetto al vecchio, il nuovo notebook è ancora più grande e più pesante.

Il nuovo MacBook Air M2 verrà lanciato in commercio da venerdì 15 luglio: si può preordinare e acquistare anche nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.