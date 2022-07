L’incisore Laser RAY5 10W con doppio sconto a 429 dollari

Se siete alla ricerca di un incisore laser praticamente professionale, RAY5 10W è un’ottima soluzione, da cogliere al volo in questi giorni che è in doppio e si acquista a 100 dollari in meno rispetto al listino originale. Clicca qui per acquistare.

Offre uno spazio di lavoro davvero ampio da 15,75*15,75 pollici e presenta un touch screen incorporato da 3,5 pollici. si tratta di una macchina per incisione e taglio laser fai-da-te ad alta precisione, che può incidere oltre 1000 materiali, quali legno, metallo, acrilico, vetro, pelle, e molti altri ancora.

Ray5 10w con touch screen da 3,5 pollici aggiunge nuove funzionalità rispetto ai predecessori, come più modi per il trasferimento dei dati e il controllo di più macchine.

Inoltre, grazie alla tecnologia a doppio raggio, Ray5 10W ha una potenza laser più forte a 10W, che consente una migliore capacità di taglio e incisione. È in grado di tagliare anche pannelli di legno di spessore pari a 20mm e 30mm se si parla di acrilico, con una velocità massima di incisione di 10000mm/min.

Ray5 adotta l’ultima tecnologia laser compressa, che genera un punto laser ultrafine, due volte più sottile dei normali laser, rendendo il lavoro di taglio e incisione più preciso e coerente, con linee più sottili, texture più chiare e risultati complessivi migliori.

A livello di connettività consente di incidere da Wi-Fi, cavo USB, schede dati, così da poter lavorare anche offline, senza dover necessariamente essere connessi alla rete o al PC.

La scheda madre presenta un sensore G, così che se la macchina viene spostata accidentalmente o inclinata, si spegne automaticamente per la sicurezza personale.

Ray5 10w può funzionare in parallelo con altre macchine, il tutto controllato da un solo terminale: è possibile impostare un numero di unità di incisione per il taglio contemporaneo e migliorare l’efficienza produttiva.

La macchina è compatibile con vari software di intaglio, come LaserGRBL, LightBurn, supporta Windows 7+, macOS, e Linux; intaglia formati di file JPG, PNG, BMP, G Code, GIF, SVG, NC, GC, e altri ancora.

Solitamente ha un prezzo di 529 dollari, ma al momento è proposta in offerta a 459 dollari; inoltre, utilizzando il codice sconto R510WSAVE30 il prezzo sarà ulteriormente abbattuto a 429 dollari. Il modulo 5W p in regalo per tutti, mentre per i primi 100 ordini c’è in omaggio ubi kit Newbie da 39 dollari, contenente 77 pezzi di materiali da poter incedere. Clicca qui per acquistare.