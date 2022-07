La Francia vuole il tasto rapido per chiudere gli abbonamenti

Recentemente Amazon si è impegnata con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, ad allineare le proprie pratiche di disdetta dell’abbonamento: ora anche la Francia valuta l’introduzione di una sorta di tasto rapido per disdire gli abbonamenti, più precisamente istruzioni e pratiche di chiusura semplificate in un massimo di tre click.

Ora la piattaforma di Amazon consente ora ai consumatori dell’UE di disdire l’abbonamento ad Amazon Prime con due soli clic, utilizzando un pulsante “Annulla iscrizione” ben visibile e chiaro. La modifica in questione era necessaria per conformarsi alle norme dell’UE in materia di tutela dei consumatori e in particolare, alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Le pratiche di cancellazione segnalate prevedevano a detta della Commissione un elevato numero di ostacoli alla disdetta dell’abbonamento, tra cui “menu di navigazione complicati, formulazioni sbilanciate, scelte confuse e ripetuti nudging (spinte gentili)”. Amazon si è impegnata a migliorare la sua politica di annullamento e ha attuato le modifiche a partire dal 1º luglio 2022.

Sullo stesso tema la Francia vuole qualcosa di simile per tutti i contratti stipulati online. Il provvedimento riferisce il sito iGen – è inserito in un disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri. Il testo prevede che la risoluzione dei contratti e degli abbonamenti conclusi su internet o in app debba essere possibile in “tre click”.

Le aziende dovranno offrire “Un meccanismo di risoluzione online facile e diretto, tramite un pulsante di “risoluzione”, senza pretendere ad esempio raccomandate con ricevuta di ritorno. Il sistema di annullamento riguarderà gli abbonamenti in-app a quotidiani ma anche quelli di servizi quali gas, luce, telefono, internet.

Spetterà ai parlamentari discutere e votare il testo (il governo, privato della maggioranza assoluta, deve accordarsi con almeno una parte dell’opposizione per convalidare i disegni di legge). Se tutto procede come previsto, la misura si applicherà dall’inizio del prossimo anno.

A proposito degli abbonamenti, Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Scegliere un abbonamento online può essere molto facile per i consumatori, in quanto si tratta spesso di un processo molto semplice, ma l’azione inversa – ovvero disdire l’abbonamento – dovrebbe essere altrettanto semplice. I consumatori devono poter esercitare i loro diritti senza alcuna pressione da parte delle piattaforme. Una cosa è chiara: i design manipolativi o i cosiddetti “dark pattern” devono essere vietati. Accogliamo con favore l’impegno di Amazon a semplificare le proprie pratiche per consentire ai consumatori di disdire l’abbonamento liberamente e agevolmente”.

Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.