MacBook Pro e iMac M3 disponibili su Amazon anche a rate

Gli ultimi computer Apple presentati nell’evento Scary Fast ora si possono preordinare anche su Amazon con consegna nel primo giornio di disponibilità, dal 7 novembre, e con la possibilità di pagare a rate: questo per MacBook Pro 14 pollici e 16 pollici con chip M3, M3 Pro e M3 Max oltre che per iMac M3.

Esteticamente le macchine sono identiche ai modelli precedenti, salvo lievi modifiche, ma all’interno pulsa il potente ed efficiente chip Apple Silicon M3 il primo per computer costruito con tecnologia a 3 nanometri, che incrementa sensibilmente le prestazioni di calcolo e grafiche, mentre allo stesso tempo riduce ulteriormente i consumi di energia.

L’utente ha a disposizione più potenza con qualsiasi tipo di app e software, mentre i portatili offrono autonomia maggiore.

Apple dichiara che iMac con processore M3 è due volte più veloce di iMac M1 e quattro volte più veloce di iMac Intel. Invece i MacBook Pro sono il 40% più veloci delle stesse macchine con chip M1 Pro, mentre i modelli con M3 Max sono 2,5 volte più veloci della versione con M1 Max.

Preordinando e acquistando MacBook Pro e iMac M3 su Amazon si ha la sicurezza della consegna a partire dal primo giorno di disponibilità identico ad Apple, quindi dal 7 novembre, agli stessi prezzi e condizioni del costruttore.

A vantaggio di Amazon una procedura super semplificata e veloce per suddividere il costo in 5 piccole rate mensili: per il modello base si pagano 409,80 euro al mese per cinque mesi. Naturalmente la dilazione di pagamento Amazon è senza costi e senza interessi.

Si parte da questa pagina di Amazon per comprare MacBook Pro M3 da 14 pollici

invece Per MacBook Pro M3 16 pollici si parte da qui

Infine per compare iMac M3 si parte da questa pagina di Amazon.