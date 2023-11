Football Manager torna su Apple Arcade

Dopo il debutto dello scorso anno, la serie di Sports Interactive e SEGA torna su Apple Arcade per una nuova stagione con Football Manager 2024 Touch.

In uscita il 6 novembre in contemporanea mondiale, FM24 Touch consente di mettersi nei panni di un vero allenatore di calcio e creare la squadra dei propri sogni per affrontare le competizioni più prestigiose.

Sia che preferiate giocare su iPhone, iPad, Mac o Apple TV, un nuovo accordo di licenza permette di esplorare nuovi orizzonti con la Meiji Yasuda Insurance Ltd J.1 League, J.2 League e J.3 League che permettono per la prima volta di selezionare il Giappone come paese giocabile.

I fan potranno definire il tipo di manager che vogliono diventare non appena varcheranno l’ingresso dello stadio, grazie alla nuova caratteristica dei Principi allenatore. Questi valori fanno parte del sistema Dinamiche ampliato, che consente di motivare le proprie stelle e creare una cultura vincente dentro e fuori dal campo.

In aggiunta, le migliorie all’allenamento mettono a disposizione ulteriori strumenti per aumentare le prestazioni della squadra e trasformare i propri talenti in fuoriclasse.

Gli sviluppatori riferiscono che ll nuovo layout di gioco è ottimizzato per iPhone prendendo spunto dai feedback degli utenti, e mostra informazioni in maniera più chiara e diretta.

Le modifiche grafiche comprendono aggiornamenti ai movimenti dei giocatori, alla fisica del pallone e al sistema d’illuminazione; il motore di gioco è definito come “il più bello e coinvolgente nella storia della serie”.

In campo, gli utenti potranno avvalersi dell’editor per i calci piazzati rivisto per sorprendere gli avversari nelle varie situazioni e condurre la propria squadra alla vittoria. Fuori dal campo, è previsto un sistema rinnovato per avanzare richieste fondamentali alla dirigenza, come più fondi per il mercato o uno stadio più grande, aiutando la crescita del club.

