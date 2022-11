Come ottonere iPhone 14 ad effetto trasparente con il wallpaper hardware

Il mago del design Basic Apple Guy (ve lo ricordate? lo avevamo nominato il mese scorso per gli sfondi abbinati ai cinturini di Apple Watch) è tornato con la sua ultima creazione: una serie di sfondi rappresentanti lo schema interno di iPhone 14, precisissimi nei dettagli e proposti in un’ampia varietà di colori.

Il designer li ha pubblicati sul suo blog, dove non solo si possono scaricare gratuitamente (eventualmente è possibile dargli un contributo a piacere) ma è soprattutto possibile leggere il racconto dei lunghi mesi di lavoro necessari per portare a termine questo progetto.

Il ringraziamento speciale

Il lavoro è cominciato il 21 settembre, pochi giorni dopo il lancio sul mercato della nuova linea di iPhone, in concomitanza con la pubblicazione degli articoli di iFixit, che tradizionalmente smonta ogni nuovo dispositivo Apple subito dopo la sua commercializzazione. Le loro foto – spiega – sono state indispensabili per questo progetto ed è proprio grazie alla loro disponibilità gratuita che la realizzazione di questi sfondi è stata possibile.

Un lavorone

Il grosso del lavoro è stato costruire lo sfondo di iPhone 14 Plus, per il quale ha impiegato circa 20 ore tra la rappresentazione dei 482 componenti e soprattutto dei moduli della fotocamera, che hanno richiesto un lavoro minuzioso tra ombreggiature e contrasti per conferire alla scena il giusto effetto tridimensionale. Una volta completato questo, anche grazie all’uso dei livelli, gli è stato poi possibile traslare il tutto per la costruzione degli sfondi degli altri modelli «in circa la metà del tempo».

Come scaricare gli sfondi

Come dicevamo chi vuole può scaricarli liberamente dal blog del designer: sono disponibili in tutte le taglie – per iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max – e in svariate tonalità di colore. Ovviamente sono a misura dei telefoni, in modo da poterli applicare come sfondo mantenendo le esatte proporzioni, il che significa che sarà un po’ come avere un iPhone trasparente e guardarci dentro.