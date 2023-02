Come scaricare gli sfondi per iPhone, iPad e Mac ispirati a M2 Pro e Max

Gli sfondi non bastano mai, specie se siete persone a cui piace cambiare spesso design ai propri dispositivi. L’ultima collezione pubblicata online è di Basic Apple Guy che, per la sua realizzazione, dice di essersi ispirato agli ultimi processori Apple M2 Pro e M2 Max.

Si chiama Minimal M2 Wallpaper e include tre diversi design, ciascuno con la sua versione chiara e scura, per un totale quindi di sei opzioni disponibili nelle varie risoluzioni per iPhone, iPad e Mac.

Questi sfondi nascono da una voce pubblicata nel giugno del 2022, quando ho rilasciato uno sfondo dopo l’annuncio del processore M2 nel MacBook Pro da 13 pollici e nel nuovo MacBook Air. Questa volta, ho aggiornato l’aspetto del design M2 aggiungendo le varianti M2 Pro e M2 Max e progettando uno sfondo complementare in modalità scura per ciascuno dei tre chip M2. Questi sei vivaci sfondi completano perfettamente Mac e iPad con M2, ma ho anche rilasciato le versioni per iPhone. Sono state create anche versioni HEIC speciali per Mac che passano automaticamente da chiaro a scuro quando l’utente attiva/disattiva la modalità oscura. Divertitevi.

La trama di sfondo è uguale per tutti, con una serie di rettangoli tridimensionali di varie dimensioni posti trasversalmente. Nel caso della versione ispirata al processore M2 la colorazione vira dall’arancione al lilla (da sinistra a destra) oppure al viola-scuro-quasi-nero per quanto riguarda la versione dark; il colore degli sfondi stile M2 Pro vira dall’azzurro chiaro al blu elettrico mentre quelli a misura di M2 Max passano dal violetto al viola per quanto riguarda la versione chiara, mentre per la scura le tonalità principali rimangono sempre (rispettivamente) blu e viola, ma molto più scure.

Come scaricare i nuovi sfondi

Per scaricare quelli che più vi piacciono non dovete far altro che visitare la relativa pagina sul blog del designer, che ricorda ai suoi lettori di fare tutto da solo: «di giorno lavoro nel settore sanitario, gestisco questo sito nel tempo libero per passione. Se vi piace il mio lavoro considerate di lasciare una mancia per sostenere il sito e mantenere le mie opere gratuite e prive di pubblicità».