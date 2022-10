Sfondi e wallpaper iPhone perfetti da abbinare ai cinturini Apple Watch

Se siete particolarmente attenti alla moda, sappiate che c’è una serie di sfondi per iPhone che vi permettono di accoppiarlo visivamente all’Apple Watch. Li ha realizzati il designer Basic Apple Guy ispirandosi per le immagini al popolare Solo Loop intrecciato per Apple Watch, ovvero quel cinturino realizzato in fibre riciclate, intessute con fili di silicone (è un cinturino elastico e ultracomodo, senza fibbie né chiusure, dice Apple) che viene venduto in cinque tonalità monocromatiche.

Ed è proprio a queste che si affiancano le nuove immagini, replicando le colorazioni verde giungla, blu ardesia, beige, mezzanotte e rosso con tanto di simulazione dell’effetto del tessuto intrecciato.

Il Solo Loop intrecciato è uno dei più recenti cinturini per Apple Watch (in vendita a partire da autunno 2020) e insieme al Solo Loop è anche il primo cinturino di Apple senza regolazione: chi lo acquista lo deve infatti scegliere in base alla misura esatta tra una delle ventuno taglie disponibili.

Il designer sostiene che in futuro potrebbe proporre le immagini anche in altri colori, magari (questo lo ipotizziamo noi) partendo proprio dalle due restanti varianti Black Unity e Pride Edition, rispettivamente caratterizzate da tratteggi verdi e rossi su sfondo nero e da un miscuglio di tinte vivaci.

Oggi sono lieto di pubblicare una raccolta di sfondi per iPhone che presentano il motivo intrecciato del Solo Loop intrecciato nei cinque nuovi colori che Apple ha presentato durante l’evento Far Ahead di settembre.

In quanto tale, il design minimalista di questi nuovi sfondi lascia che l’attenzione si concentri sui contenuti piuttosto che disperdere questi ultimi su fotografie e immagini più complesse. Oltre quindi ad andar bene con almeno una di quelle scene che si possono creare su iPhone attraverso la modalità Full Immersion di iOS 15 specialmente quando si vuole porre l’attenzione sui messaggi in arrivo, senz’altro sono una scelta azzeccata per chi indossa un Apple Watch con un cinturino Solo Loop intrecciato della medesima colorazione.

Chi intende scaricarli li trova disponibili gratuitamente sul sito del designer. In questa sezione dello stesso si trovano anche altri sfondi.

