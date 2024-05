HandBrake 1.8, lo storico convertitore video migliora per Mac

Pubblicità

Nuova versione 1.8 di HandBrake, tra i più longevi, apprezzati e completi software open source per la conversione di file video nei formati H.265 (x265 e QuickSync), H.264(x264 e QuickSync), H.265 MPEG-4 e MPEG-2, VP8 e Theora e molti altri ancora.

La versione HandBrake 1.8 integra diverse novità inlcuso il muxing di VP9 e FLAC in container MP4 e molte altre migliorie sotto il cofano. È stata modificata anche l’interfaccia: non è uno sconvolgimento (la finestra principale rimane quella di sempre) ma le icone nella barra strumenti sono più piccole, in linea con i dettami di Apple.

Sempre su Mac alcune funzioni sono accelerate sfruttando Metal (tecnologia che permette di sfruttare peculairità dei processori grafici sfruttati da Apple), sono state aggiornate alcune dipendenze (inclusa FFmpeg) e molto altro ancora.

Tra i numerosi formati di input supportati, ci sono tutti quelli DVD-like: cartelle “VIDEO_TS”, immagini-disco DVD, DVD veri e propri (esclusi quelli protetti con la protezione CSS) e alcuni tipi di file .VOB e .TS.

Tra i formati di output supportati: MP4, MKV, MPEG-4, H.264 e Theora (per i formati video) e AAC, MP3, Vorbis o AC-3 e DTS pass-through (per l’audio). Con quest’utility è in sostanza possibile “rippare” DVD in svariati formati preservando la qualità. Si tratta, indubbiamente, di uno degli strumenti più completi per chi desidera trasporre i propri DVD video in un formato compresso da conservare su disco fisso.

L’applicazione si scarica da qui (il requisito minimo è macOS 10.13 o seguenti) e può essere utile in molte situazioni: è possibile, ad esempio, creare con facilità filmati compatibili con iPhone e con la maggiorparte degli smartphone partendo da un DVD o da un filmato scaricato dal web.

Il software è utile anche per creare una copia di sicurezza di un DVD mantenendo la qualità del filmato originale ma occupando meno spazio. Con Handbrake è anche possibile archiviare un DVD a doppio strato da 9GB in un file da circa 2 Gbyte di qualità anche più elevata rispetto a quella ottenibile da alcuni tool a pagamento.

Il software gestisce sia il formato MPEG4 (estensione MP4 o M4V), sia MKV (Matroska Video), un “contenitore” avanzato e molto più flessibile sia dell’MP4, sia dell’AVI. Ricordiamo che un file nel formato MKV può ospitare al suo interno più tracce video, audio, sottotitoli, ed è dunque un formato ideale per chi vuole convertire un DVD mantenendo lingue e sottotitoli.

Per altre notizie sul video digitale si parte da questa pagina di macitynet.