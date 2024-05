In Italia SanDisk Desk Drive, gli SSD da scrivania da 4 TB e 8 TB

Pubblicità

Western Digital arricchisce la gamma di prodotti SanDisk con la nuova unità SanDisk Desk Drive da 8 TB, indicata come la capacità più elevata mai raggiunta da un’unità a stato solido esterna per desktop (SSD).

Grazie alla velocità e all’affidabilità di un’unità SSD, questa soluzione offre ai content creator e ai professionisti in genere una risposta semplice per eseguire il backup e accedere rapidamente a foto, video e file ad alta risoluzione raccolti in un unico dispositivo.

Dai professionisti fotografi e videografi agli appassionati di tecnologia, cresce la popolazione di creatori digitali che generano enormi quantità di contenuti e che hanno bisogno di soluzioni di archiviazione flessibili ad alta capacità per produrre di più e più velocemente.

WD prevede già entro il prossimo di raddoppiare la capacità del SanDisk Desk Drive da 8TB a 16TB su una singola unità SSD per desktop.

L’unità SanDisk Desk Drive è disponibile nelle varianti da 4TB e 8TB, vanta velocità di lettura fino a 1.000 MB/s, ed è molto comoda per archiviazione di file di grandi dimensioni, video 8K, backup, ecc.

L’unità è compatta, con uno stile moderno, riconosciuto con il Red Dot Design Award 2024; è destinata alla scrivania e si inserisce con qualsiasi ambiente professionale o domestico.

Sul versante compatibilità, l’unità funziona subito con Windows o macOS (arriva inizializzata in formato exFAT) e può essere collegata a Mac o PC utilizzando il cavo USB Type-C incluso. La garanzia è di tre anni. Nel momento in cui scriviamo su Amazoni i prezzo sono rispettivamente di 447,99 € (versione da 4TB) e 807,99€ (versione da 8TB).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Con l’esplosione della produzione di contenuti digitali, le persone richiedono soluzioni di storage più grandi e solide, per facilitare l’accesso ai dati e preservarli totalmente. Western Digital ha arricchiato le linee WD, WD_BLACK e SanDisk Professional con una nuova unità HDD portatile per espandere la capacità di storage offrendo la più alta capacità di archiviazione in un HDD portatile da 2.5”. La linea di unità HDD portatili WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive e SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD sono ora disponibili con capacità di 6 TB.

Gli hard drive WD My Passport fino a 6TB

Con capacità fino a 6TB ora disponibili per la linea di hard drive WD My Passport, è possibile avere uno spazio di archiviazione maggiore, perfetta per backup. L’unità My Passport Ultra vanta tecnologia USB-C e un design moderno in metallo. È pronta all’uso, sottile e trasportabile comodamente. È possibile ativare funzionalità di protezione con password e lcrittografia hardware AES a 256 bit aiuta per mantenere al sicuro contenuti preziosi.

Gli hard drive My Passport sono disponibili in vari colori. L’unità WD My Passport Ultra da 6TB e WD My Passport Ultra per Mac da 6TB sono disponibili rispettivamente a 231,99 € e 236,99€. L’unità WD My Passport da 6TB e WD My Passport per Mac da 6TB sono disponibili rispettivamente a 213,99 € e 217,99€. L’unità WD My Passport da 6TB, collegabile con il cavo USB-C e USB-A, è disponibile a 213,99 €.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...