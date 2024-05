La follia Amazon su Mac mini, oggi a 549€

Pubblicità

Non aspettate il Mac Mini M3, che non ci sarà, approfittate dello sconto mai visto sul modello M2 che scende a solo 549€. In pratica potete avere uno sconto del 25%.

Quello di cui parliamo è il secondo Mac mini con Apple Silicon. Ha fatto seguito a quello con processore M2, riproducendo tutta la classifca formula che abbiamo imparato a conoscere del Mac mini.

Stiamo parlando di un computer piccolissimo, perfetto per fare il suo servizio in casa per tutti gli scopi comuni in ambito domestico: navigazione, intrattenimento, uso di applicazioni per video e fotografia.

Come abbiamo accennato questo Mac mini non è molto diverso da quello con processore M1 ma rappresenta una seria alternativa per chi cerca un M3, come ad esempio gli iMac, ad un costo più basso, magari perché ha già un monitor e una tastiera e prestazioni molto simili

Mac mini 2023 mantiene tutte le qualità note di Mac mini ed ora aggiunge la potenza e l’efficienza energetica di Apple Silicon M2 e M2 Pro. Anche nei test più lunghi e impegnativi, come segnala Six Colors con codifica video e rendering, la ventola di Mac mini non si è mai accesa o non si mai fatta sentire.

Ecco qui di seguito le specifiche che prendiamo dalla descrizione Amazon

CPU 8 core con prestazioni fino al 18% più veloci, per sfrecciare nelle operazioni di routine

GPU 10 core, per una grafica fino al 35% più veloce nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16 core, per un machine learning evoluto

Supporta fino a due monitor