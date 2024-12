Macchina per sottovuoto in sconto a soli 12 Euro

Pubblicità

La macchina sottovuoto per alimenti permette di ridurre gli sprechi in cucina, oltre che di mantenere i cibi freschi più a lungo e preservare al meglio le loro qualità nutritive e organolettiche. Se ve ne serve una, sappiate che al momento potete approfittare di un’offerta che vi permette di comprarla spendendo solo 12 €.

Grazie alla tecnologia sottovuoto, come dicevamo è possibile conservare alimenti come carne, pesce, verdure e frutta allungandone la durata e proteggendoli dall’aria, che è una delle principali cause di deterioramento.

Un utilizzo regolare di questa macchina aiuta a minimizzare gli sprechi di cibo, consentendo di utilizzare porzioni più piccole o di preparare in anticipo pasti da consumare in seguito senza rischiare che si rovinino.

Il modello che trovate in offerta è progettato per l’uso domestico ed è facilissimo da usare: basta un click per creare il sottovuoto e sigillare i cibi in pochi secondi.

La macchina dispone di due pulsanti dedicati per i diversi tipi di alimenti: uno per sigillare gli alimenti asciutti come i biscotti o la pasta, e uno per quelli umidi come carne e pesce, che richiedono una sigillatura più delicata per evitare perdite di liquidi.

La macchina è lunga 35 cm e larga 8,5 cm, perciò si adatta facilmente anche alle cucine con spazi limitati, e incorpora uno schermo LCD dove poter monitorarne facilmente il funzionamento.

È alimentata tramite cavo e ha una potenza di 120 W. Nella confezione sono inclusi 5 sacchetti da 20 x 25 cm e 5 sacchetti da 20 x 12 cm per iniziare subito a sigillare gli alimenti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 44 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

