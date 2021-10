DJI Action 2 sfida GoPro con video 4K a 120 fps

Nital presenta in Italia DJI Action 2, la più versatile e potente action cam di DJI. Piccola, leggera, ma resistente alle cadute e agli urti, la nuova DJI Action 2 sfrutta un design magnetico per dare il meglio di sé in abbinamento ai suoi accessori e consentire a chi la utilizza di creare sequenze video di alta qualità in qualsiasi situazione.

Il corpo in lega di alluminio, il chiaro display posteriore, il design minimalista e l’estrema facilità con cui si abbina ai moduli opzionali, fanno della DJI Action 2 la action cam adatta sia alle situazioni semplici, sia alle estreme.

Appassionati di mountain bike, skateboard, windsurf, snorkeling, canoa e parkour troveranno nella DJI Action 2 il dispositivo indicato per veicolare attraverso i filmati ogni emozione e segreto delle loro performance. Lo stabilizzatore integrato HorizonSteady, basato su uno dei più recenti algoritmi sviluppati in casa DJI, assicura infatti sequenze video stabili e fluide anche quando la action cam è soggetta a sollecitazioni continue.

L’obiettivo di DJI Action 2, protetto da vetro Gorilla Glass e dotato di una lente asferica, produce filmati con inquadrature ampie 155°, assicurando contorni nitidi e il giusto contrasto anche nei punti periferici di ogni fotogramma. L’apertura massima F/2.8 assicura invece la giusta luminosità ai video anche quando la luce ambiente scarseggia.

Basta premere il pulsante superiore per avviare la registrazione di filmati 4K da 3.840 x 2.160 pixel con frequenza di 120 fps, per video definiti e fluidi. Alle riprese a velocità normali, la action cam affianca le modalità di cattura Time-lapse e Slow Motion 8x. La prima permette, in via del tutto automatica, di produrre filmati accelerati di qualsiasi evento, in modo da offrire una maggiore e più suggestiva percezione dei movimenti che in natura si svolgono a velocità molto basse.

La seconda, sempre grazie agli automatismi di cui la Action 2 è dotata, consente di rivivere al rallentatore situazioni che invece si svolgono con grande rapidità. Ne derivano filmati in grado di affascinare e svelare all’occhio dell’utente particolari che nell’osservazione di ogni giorno non si riescono ad apprezzare. Si pensi a un gol spettacolare, all’infrangersi di un’onda su una scogliera, a un salto acrobatico in moto o in bicicletta.

E se serve avvicinarsi ai soggetti per una visione più chiara e dettagliata, basta attivare lo zoom digitale in grado di spingere la DJI Action 2 fino a 8 ingrandimenti. I vari contenuti possono essere infine gestiti, modificati e condivisi con l’app DJI Mimo, intuitiva e semplice da usare. Fra i suoi punti di forza l’editing automatico delle clip video con l’aggiunta di musiche di sottofondo e transizioni.

Il corpo impermeabile di DJI Action 2 permette di catturare video anche sott’acqua, fino a una profondità di 10 metri. Chi intende spingersi oltre e filmare le profondità marine, potrà utilizzare la Custodia waterproof dedicata che garantisce impermeabilità fino a 60 m di profondità. Invece chi ama filmare in FPV (First Person View) tenendo le mani libere, quando per esempio è in bicicletta, in moto o in canoa, può utilizzare la fascia magnetica che, assicurando al corpo la action cam, permette all’utente di concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione.

E se le riprese fossero finalizzate al Vlogging o spinte dal desiderio di riprendersi frontalmente, la soluzione giunge dal Modulo touchscreen frontale che con il suo display OLED anteriore permette di inquadrarsi tenendo la action cam con una sola mano e realizzare videoselfie di alta qualità. Lo stesso incrementa l’autonomia fino a 160 minuti, mettendo inoltre a disposizione quattro microfoni integrati per registrazioni audo di livello superiore.

L’autonomia passa invece a 180 minuti se alla Action 2 si abbina il Modulo di alimentazione aggiuntivo che offre anche uno slot per schede microSD. Entrambi i moduli possono essere ospitati, insieme con la action cam, nella Custodia waterproof.

Completano la ricca dotazione di accessori il Supporto per adattatore magnetico con testa sferica e base adesiva riutilizzabile, per punti di vista unici e originali in qualsiasi scenario; il Supporto per adattatore magnetico che permette di fissare in modo stabile e permanente la DJI Action 2, il Manico telescopico a controllo remoto che funge da selfie stick ma anche da treppiedi con tanto di radiocomando rimovibile; l’Obiettivo macro aggiuntivo, in vetro ottico, che riduce la distanza minima di messa a fuoco per video e immagini ravvicinate di piccoli soggetti.

DJI Action 2: prezzo e disponibilità

La nuova action cam è già disponibile: sul sito Nital la versione combo dual screen è proposta a 519 euro, il prezzo della action cam parte da 399 euro.

Nelle scorse ore sono emerse numerose foto e specifiche di DJI Mavic 3 Cine; tutti gli articoli di macitynet che parlano di DJI sono disponibili a partire da questa pagina.