macOS 10.15, trapelano le prime schermate delle nuove app Musica e TV

Nelle scorse ore sono trapelate in rete le prime schermate iOS 13 con la Modalità Dark e altre novità per le app Apple: ora è la volta di macOS 10.15 con le prime schermate in rete delle nuove app Musica e TV in arrivo sui computer Apple con il nuovo sistema operativo che Cupertino presenterà durante la WWDC 2019 che inizia lunedì 3 giugno a San Jose in California.

Ormai da mesi è stato anticipato che il monolitico iTunes, ormai da anni sovraccarico di funzioni, verrà smembrato in più app diverse, ognuna per un compito preciso. La nuova app Musica per macOS 10.15 si farà carico delle principali funzioni finora a oggi gestite con lo storico iTunes. Questo significa che sarà possibile utilizzare questa app per effettuare la sincronizzazione degli iPhone e iPad dell’utente.

Nella schermata della nuova app Musica di macOS 10.15 l’interfaccia utente richiama quella a cui gli utenti sono abituati da tempo ma le novità non mancano. Nella barra laterale ritornano le icone colorate per le funzioni principali per accedere rapidamente alla musica in streaming di Apple Music con le sezioni Per te, la navigazione e la Radio.

Poco più in basso invece sono mostrate le icone per gestire la libreria musicale dell’utente con i brani memorizzati su Mac. Qui troviamo la sezione Aggiunti di Recente, Artisti, Album, Canzoni e in fondo l’elenco delle playlist. Il campo per inserire i termini di ricerca è stato postato in alto, sempre nella barra laterale sinistra.

Interessante rilevare che tutte le icone delle varie sezioni sono basate sullo stesso colore dell’icona principale del programma, ma visualizzate con tonalità di colore più chiaro che partono dall’alto, per divenire via via di una tonalità più scura man mano che ci si sposta verso il basso. Si ottiene così un piacevole effetto cromatico.

Sia nella nuova app Musica che nella nuova app TV di macOS 10.15, le schermate che riportiamo in questo articolo sono segnalate da 9to5Mac, la sezione principale della schermata risulta bianca in tutti gli screenshot, perché questa è la parte destinata a visualizzare e mettere in risalto i contenuti.

La nuova app TV di macOS 10.15 mostra una interfaccia che richiamo lo stile già impiegato da Apple per l’app Libri. Nella barra di sinistra oltre alle sezioni Aggiunti di Recente, Film, Spettacoli TV e Scaricati, è possibile selezionare i generi per filtrare e navigare i contenuti. Invece in alto una barra presenta le sezioni Guarda ora, Film, Spettacoli TV e anche la sezione dedicata ai bambini, infine Libreria.

In questo articolo trovate i possibili nomi che Apple potrebbe usare per il nuovo macOS 10.15. Durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 che inizia il 3 giugno saranno presentati iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e forse anche un nuovo Mac Pro modulare.