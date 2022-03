MacOS 12.3, alcuni utenti segnalano problemi con monitor esterni

Dopo il problema registrato con i joypad, arrivano ulteriori segnalazioni di bug per macOS Monterey 12.3: questa volta gli utenti segnalano diversi problemi quando si utilizzano monitor esterni.

I problemi rilevati vanno dal mancato riconoscimento del display da parte dei Mac, fino a un output dello schermo impreciso. Sono passati 10 giorni del rilascio di questo aggiornamento al pubblico, con molte segnalazioni già accumulatesi nei forum di supporto. Secondo gli utenti che scrivono ne forum di supporto Apple, alcuni display esterni collegati tramite USB-C non vengono più rilevati dai Mac dopo l’aggiornamento all’ultimo macOS disponibile. Alcuni utenti specificano che lo stesso problema si è registrato anche tramite collegamento HDMI.

In altri casi, dopo aver spento o riavviato il Mac mini, non viene visualizza alcuna immagine. Altri utenti hanno condiviso esperienze simili. Alcuni utenti sono stati in grado trovare potenziali soluzioni alternative. Secondo un utente dei forum MacRumors, il problema deriva dal fatto che macOS non riconosce una versione del protocollo DisplayPort, il che significa cambiare alla versione precedente con output di qualità inferiore.

Ho risolto questo problema (il 2022-03-15). Sul mio monitor (LG LCD 27 27UN880-B IPS) sono andato nelle impostazioni e ho abbassato la DisplayPortVersion dalla versione predefinita dalla versione 1.4 alla v1.2. Non appena ho abbassato la DisplayPortVersion del monitor, il mio Mac con OS X 12.3 ha iniziato a riconoscere correttamente il secondo display. Sembra che il nuovo aggiornamento di OS X abbia problemi con un protocollo DisplayPortVersion 1.4 (che ha una velocità di trasmissione dati più elevata, e una migliore compressione del flusso). Spero che questo aiuti

Un’altra correzione a breve termine è quella di scollegare il display esterno per un breve periodo, ricollegarlo al Mac e quindi ricollegare il display a una presa di corrente. Alcuni utenti hanno anche segnalato problemi quando utilizzano due monitor esterni con il loro Mac.

Il problema del riconoscimento di un solo monitor esterno quando due sono collegati a un Mac sembra essere stato presente durante il periodo di beta testing per macOS 12.3. Anche dopo il rilascio, tuttavia, il problema permane. I rapporti online suggeriscono che questi problemi non sorgono quando si utilizza il nuovo Studio Display di Apple, ma solo con monitor di terze parti, come quelli offerti da BenQ e LG.

Come spesso succede con i bug che emergono dopo il rilascio di una nuova versione del sistema operativo, il problema non si presenta per tutti gli utenti: nei test della redazione di macitynet non sono emersi problemi con il monitor Hauwei Mate View collegato a un Mac mini con MacOS Monterey 12.3.