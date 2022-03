macOS Monterey 12.3 può avere problemi con i joypad

Se volete giocare col Mac allora fareste bene a non aggiornare il sistema operativo: pare infatti che l’ultima versione 12.3 di macOS Monterey crei problemi con alcuni joypad, impedendone il funzionamento.

Il punto è che non c’è una regola che definisce questo impedimento: secondo quanto riportano diversi utenti sul forum degli sviluppatori di Apple e su Reddit, per qualcuno non funziona il controller Xbox, per qualche altro a dare problemi è quello PlayStation, altri ancora lamentano malfunzionamenti coi controller Bluetooth di altri marchi. Diversi altri invece riescono a giocare senza intoppi.

Il minimo comun denominatore pare essere il collegamento Bluetooth: i problemi iniziano quando si tenta di collegare il controller al Mac tramite questa modalità di connessione, col risultato che alla fine alcuni utenti non riescono ad utilizzarlo coi giochi. Anche se, in qualche caso, pare che gli stessi controller problematici funzionino invece senza problemi nei giochi accessibili via web.

Dopo l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3 non riesco più a utilizzare il mio controller Nimbus+ con Apple Arcade. Sono in grado di collegarlo tramite Bluetooth, ma poi nessuno dei suoi pulsanti funziona. Sono sicuro che ci sono molti giocatori Mac col mio stesso problema e spero che Apple lo risolva presto.

Alcuni controller addirittura non funzionano con alcuni giochi, mentre con altri titoli filano liscio.

Stessi problemi qui. Il mio controller funziona con alcuni giochi, ma non ovunque. Uso macOS 12.3 (21E230); Controller wireless per Xbox con ID di fabbricazione 0x045E e ID prodotto 0x02FD, Firmware 9.0.3. Il controller funziona con Steam, Pac-Man Party e The Pathless, mentre non funziona con Sonic racing, Asphalt 8+ e Agent Intercept.

Gli utenti che hanno riscontrato intoppi col controller hanno provato a disaccoppiarlo e a ricollegarlo di nuovo, ma non hanno risolto il problema. Per i problemi riscontrati con i joypad al momento non esiste quindi una soluzione nota perciò, fino a quando Apple non riesce a risolvere il bug tramite un aggiornamento, l’unica soluzione al momento possibile e funzionante è quella che abbiamo suggerito in apertura: non aggiornare a macOS 12.3.