Apple colora la Primavera 2022 con cover iPhone e cinturini Apple Watch

Non solo Mac Studio, iPad Air 5 e iPhone SE 2022: l’evento Peek Performance ha segnato anche il lancio di una serie di nuove colorazioni per le cover MagSafe di iPhone e i cinturini per Apple Watch nella collezione Apple per la Primavera 2022.

La nuova collezione di cover comprende modelli in silicone nei colori “Scorza di limone, Celeste nebbia, Eucalipto (una specie di verde militare, ndr) e Mandarino” progettata appositamente per gli iPhone della nuova linea numero 13. Una curiosità: durante il keynote Tim Cook indossava al polso Apple Watch con il nuovo cinturino in tinta Scorza di limone, secondo alcuni un tocco del look che cela un sottile riferimento all’Ucraina, come raccontiamo in questo articolo.

Anche i cinturini per Apple Watch come dicevamo sono stati aggiornati con cinque nuove varianti di colore per la gamma Sport Loop, ora disponibile anche in “mezzanotte/eucalipto, azzurro fiordo/blu abisso, fiocco d’avena/scorza di limone, mandarino/rosa peonia e grigio lavanda/lilla chiaro”.

Per i cinturini Solo Loop in nylon intrecciato invece l’aggiornamento Apple Primavera 2022 aggiunge le tinte “galassia, blu abisso, verde brillante e rosa flamingo”, quest’ultimo che in effetti ricalca a pieno il rosa acceso scelto come colore moda per questa primavera che, dal punto di vista astrologico, entra ufficialmente nel giorno dell’equinozio, che corrisponde al 20 marzo 2022 (quella climatologica invece è cominciata il 1 marzo, ndr).

Anche il Solo Loop vede aggiungersi quattro nuove versioni primaverili con le tinte “mandarino, scorza di limone, verde minerale e eucalipto”. Potete dare un’occhiata ai nuovi colori degli accessori Apple lanciati nelle scorse ore direttamente da questa pagina del negozio ufficiale.

Vi ricordiamo infine che all’evento Peek Performance di ieri sera sono stati presentati anche Mac Studio e il nuovo iPhone SE, iPad Air 2022 e tanto altro ancora. Trovate l’articolo che riassume tutte le novità introdotte coi relativi approfondimenti in questa pagina del nostro sito web.