Campanello e videcamera Blink, vigilate su casa vostra a solo 69,99€

Sapere sempre chi c’è alla porta, avere un campanello smart e parlare con chi volesse entrare a casa vostra. Il tutto senza fili, problemi di installazione né complicazioni e spendendo solo 69,99 euro invece che 170 € grazie al bundle con Blink Video Doorbell e Blink Outdoor.

Blink Video Doorbell

Il primo elemento del bundle è Blink Video Doorbell un campanello digitale che vede e “parla” con chi suona alla porta.

Blink Video Doorbell si attiva qualcuno preme il tasto del campanello. In questo caso manda un’avviso sull’apposita applicazione e consente di vedere in tempo reale in video HD 1080p, giorno o di notte – con visione notturna a infrarossi – e di parlare utilizzando l’audio bidirezionale con chi si presenta alla soglia di casa vostra.

Il videocitofono Amazon Blink è progettato per resistere alle intemperie per proteggere la casa indipendentemente dalle condizioni meteoreologiche.

Blink Outdoor

La Blink Outdoor è una telecamera di sorveglianza che nasce appositamente per essere installata all’esterno. Blink Outdoor è infatti resistente all’acqua e certificata per funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 45°C. È in grado di riprendere video in Full HD a 1080p e ha un angolo di campo visivo pari a 110°.

Tra le funzioni più interessanti c’è un’opzione per designarle come telecamere posizionate in aree ad alto traffico in modo tale che inquadrano un’area in cui c’è un costante via-vai di persone, il sistema viene istruito per evitare di inondare il telefono dell’utente con decine di notifiche che segnalano il riconoscimento di un movimento.

Come per il campanello è possibile vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor.

Blink Video Doorbell e Blink Outdoor insieme

I due dispositivi venduti in bundle, diventano un vero e proprio sistema di sorveglianza completo. La telecamera vigila sullo spazio che vi interessa tenere sotto controllo. Ad esempio un cancello, un vialetto, un immobile rustico, la porta del garage. Il campanello entra in azione quando, invece, una persona suona alla porta.

La configurazione

La configurazione è semplicissima, senza fili e alimentazione. Tutti e due i dispositivi sono infatti alimentati a batteria. Si montano anche molto facilmente grazie a specifici accessori contenuti nella confezione.

Il collegamento alla rete Wifi è anche questa rapida grazie al Sync Module che trovate incluso nel bundle.

Il Sync Module è indispensabile per la registrazione dei filmati che può avvenire in locale oppure in remoto se deciderete di stipulare un abbonamento mensile o annuale. Nel caso vogliate registrare in locale vi servirà anche una chiavetta USB.

La convenienza dell’offerta

I due dispositivi costano separatamente e senza offerta 170€; pagando il bundle a 69,99€ prezzo di oggi, risparmiate quasi il 70% rispetto al prezzo ufficiale.

Anche volendo calcolare il fatto che in questo momento sia la videocamera Blink che il campanello sono in offerta, rispettivamente 54,99 e 38,99 €, continuate a risparmiare pareggio: il 30% rispetto all’acquisto separato.

Click qui per approfittare dello sconto