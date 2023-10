Come sbarazzarsi dalle finte notifiche di virus su Mac

Se siete utenti poco attenti, navigando sul web potreste avere involontariamente attivato qualche notifica allarmante che mostra continuamente messaggi del tipo: “Virus individuato”, “macOS infetto”, “il tuo iCloud è stato violato”, “Sistema macOS infetto”, “Mac a rischio”, “MacOS: il sistema è in pericolo” o cose di questo tipo.

I popup che potrebbero apparire sono notifica-truffa e normalmente non c’è da preoccuparsi: solo semplicemente dei messaggi per fare impaurire l’utente e invogliarlo a scaricare qualche fantomatico software antivirus o adblocker (ovviamente a pagamento) che dovrebbe risolvere magicamente risolvere il problema.

Perché appaiono queste notifiche?

Si tratta, come abbiamo accennato, tipicamente di messaggi fasulli, notifiche che appaiono dopo avere visitato alcuni siti web. Consentendo ai siti web di inviare notifiche, queste appaiono nell’angolo in alto a destra dello schermo. In alcuni casi è utile consentire ad alcuni siti di mostrare notifiche, in altri no. La funzione offerta da Safari (e altri browser) è nata con scopi “nobili” ma ovviamente c’è chi ne approfitta e, consentendo di mostrare notifiche dopo avere visito alcuni siti web, c’è il pericolo di visualizzare notifiche moleste o indesiderate.

Come bloccare le notifiche indesiderate

1) Aprite Impostazioni di Sistema (o Preferenze di Sistema)

2) Selezionate la sezione “Notifiche”

3) Nella sezione “Notifiche applicazioni” potete vedere a quali applicazioni avete dato il consenso affinché mostrino notifiche e potete disattivare quelle che non vi interessano (quelle che appaiono solo quando navigate con Safari, mostrano alla loro sinistra l’icona del browser).

Verificare i permessi concessi ai siti di mostrare notifiche

Dalle Preferenze (Impostazioni) di Safari è possibile personalizzare la modalità di consultazione di ciascun sito web.

1) Aprite Safari

2) Selezionate la voce “Impostazioni” dal menù Safari

3) Selezionate la sezione “Siti web” e (nella colonna a sinistra) la voce “Notifiche”: sarò possibile visualizzare i vari siti ai quali abbiamo dato il consenso di mostrare notifiche, rimuoverli o annullare il consenso.