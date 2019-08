Mario Kart iOS arriva il 25 settembre, registrazioni aperte

Mario Kart Tour, questo il titolo di Mario Kart iOS, ha finalmente una data di lancio ufficiale. Lo ha comunicato Nintendo attraverso la sua pagina Twitter: il gioco sarà disponibile su iOS e Android il 25 settembre. Ad accompagnare l’annuncio anche un nuovo video trailer, che mostra il gameplay, filmato che inseriamo in questo articolo.

Annunciato oltre un anno fa, sarebbe dovuto arrivare a marzo scorso, data posticipata. Nella rosa dei titoli Nintendo più celebri sviluppati per smartphone e tablet Mario Kart Tour sarà probabilmente uno dei più importanti, almeno al pari di Super Mario Run.

Come avvenuto per i rilasci precedenti, anche per il nuovo videogioco in arrivo Nintendo ha mantenuto in passato il massimo riserbo sulle caratteristiche e sulle funzioni offerte, anche se il video trailer appena diffuso lascia vedere all’utente cosa aspettarsi. Ci saranno piste storiche, ma anche nuove location, create esclusivamente per questa versione iOS.

Per poterlo giocare sarà sufficiente disporre di un iPhone 5s, o modelli successivi, mentre la descrizione in App Store fornisce qualche dettaglio, che potrebbe spaventare i puristi del titolo. Mario Kart, si legge, ruoterà intorno a tour che cambiano ogni due settimane, e fin qui nulla di strano.

Quello che spiazza, però, è la dicitura “Mario Kart Tour sarà giocabile con un solo dito”. Difficile immaginare un titolo di Kart complesso e profondo, da giocare con un solo dito. Ad ogni modo, offrirà classifiche online per per competere nella lotta ai migliori punteggi.

Mario Kart Tour sarà un gioco gratuito, con acquisti IAP da poter compare all’interno del titolo. Si prenota a questo indirizzo per iOS, mentre da qui si pre ordina la versione Android.

Al momento, Nintendo ha rilasciato sei giochi in App Store, da Miitomo a Fire Emblem Heroes, oltre ad Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost e Super Mario Run.