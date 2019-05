Nintendo Mario Kart Tour beta, trapelano dettagli e le prime immagini

I fan di Nintendo e Mario sono milioni, forse ancora di più quelli di Mario Kart, uno dei giochi di corse arcade più divertenti di sempre, così non sorprende la grande eccitazione e l’attesa per l’arrivo di Mario Kart Tour su iOS e Android.

Nelle scorse ore Nintendo ha rilasciato Mario Kart Tour beta per un numero ristretto di utenti in USA e Giappone, così in rete sono subito apparsi nuovi dettagli del titolo in arrivo e anche le prime schermate.

La buona notizia e che gli appassionati di Mario Kart ritroveranno anche in versione iOS e Android i personaggi principali e alcune delle piste storiche che hanno imparato a memoria nei titoli precedenti. Ma c’è anche un dettaglio che potrebbe raffreddare gli animi e riguarda i controlli: sembra infatti che l’accelerazione sarà gestita dal computer e che l’utente dovrà limitarsi ad effettuare scorrimenti con il dito verso destra e sinistra per sterzare.

In questo articolo riportiamo alcune delle schermate apparse in rete, pubblicate dai fortunati beta tester, segnalate da Nintendolife. Mario Kart Tour sembra funzionare esclusivamente in modalità ritratto, vale a dire con il telefono in verticale. Occorre però tenere presente che trattandosi di una beta nel gioco potrebbero essere ancora assenti numerosi contenuti e magari anche altri sistemi di controllo facoltativi tra cui scegliere.

Corposo l’elenco dei personaggi disponibili: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Rosalina, Waluigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Rosalina, Metal Mario, Larry, Lemmy, Ludwig, Dry Bones e Dry Bowser.

Il periodo di beta ristretto proseguirà fino al 4 giugno, quindi si spera che nel giro di poche settimane Nintendo annuncerà una espansione del periodo di beta, magari anche con una versione pubblica e in più regioni e, finalmente magari anche la data esatta di pubblicazione su Apple App Store e Google Play Store

Mario Kart Tour per iPhone e Android si potrà scaricare gratis, rimane da vedere come sarà gestita la monetizzazione, se con contenuti da comprare all’interno dell’app o se invece funzionerà come Super Mario Run, vale a dire con un unico pagamento per sbloccare tutti i contenuti del gioco. Ricordiamo che Nintendo ha già pubblicato Super Mario Run e Animal Crossing Pocket Camp in versione mobile.